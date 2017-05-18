Google I / O 2017 Konferasından En Önemli 10 Duyuru

Google I / O 2017 konferasında önemli gelişmeler oldu. Açılış, konuşmalar vs derken 2 saat içinde bir çok yenilik tanıtıldı. Yeni Android özellikleri ve Google Fotoğraflar özellikleri heyecan vericiydi. Bir çok haberi karışık olarak alabilirsiniz ama dizin için en önemli 10 haberi topladık.

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Google Lens

Gelecek geldi, cyborgların görüş açısına sahip olmaya başladık. Google Lens, Google Fotoğraflarla birlikte kullanılabilen yardımcı bir program. Google Asistan'ı gözleri gibi düşünebilirsiniz. Asistana soruları sorabilirsiniz fakat sormak yerine göstererek yerleri tanıma oldukça eğlenceli olacak. Derecelendirmeler ve incelemeleri firma tabelasına tutarak anında aynı ekrandan alabileceksiniz.

Fotoğraflar üstünde mükemmel rötüşlarda yapılabiliyor. Ayrıca Google Lens ile barkod şeklinde verilen cihaz ID'si ve Wifi şifresini ekrandan otomatik okuyarak bağlantı gerçekleştirebiliyor.

Google Fotoğraflar Önerilen Paylaşım

Grup halinde çektiğiniz fotolarda arkadaşlarınızı gruplayıp paylaşmayı öneren bir Google Özelliği. O akşam beraber fotoğraf çekildiktens orna resimleri göndermenizi bekleyen, kızgın arkadaşlarınız için düşünülmüş. Arkadaşlarınızı tanıyabilmesi ürkütücü geliyor olmalı?

Google Fotoğraflar Paylaşılan Kütüphaneler

Çekmiş olduğunuz fotoğrafların seçmiş olduğunuz kişilere sürekli paylaşılması durumu. Çocuklarınızın fotoğraflarının otomatik olarak eşiniz ile paylaşıldığını düşüşün. Güzel bir özellik.

Google Home ile Eller Serbest Arama

Google Home ile sadece "Google, Annemi ara" deyin ve o da arasın.

Google Home ile Görsel Yanıtları

Şu an için Google Home sadece sesli yanıtlar veriyor. Fakat Google Home'a bağlı cihazınız varsa size görsel yanıtlarda verecektir. "Bana takvimimi TV'de göster" demeniz veya doğrudan akıllı telefonunuza yol tarifleri göndermeniz mümkün.

Google Home ile Bluetooth Müzik

Google Home sadece bir cihaz bağlı ise müzik yayını yapabilir. Yakında dahili hoparlör ile istediğiniz müziği tek komut ile dinleyebileceksiniz.

Google Asistan Klavye

Google Asistan'ın telefonlardaki sınırlamalardan biri, yalnızca sesinizle etkileşim kurabilmenizdir. İster kamuya açık bir yerde veya konuşmak istemediğiniz bir yerde, telefonunuzun klavyesini kullanarak her şeyi öğrenebilirsiniz.

Telefonsuz Daydream VR kulaklıklar

Google nihayet kendi telefonlarını kullanmak zorunda kalmadan VR'yi isteyen insanlar için bağımsız bir VR platformu duyurdu. Cihaz, kendi ekranları, işleme iç kısımları ve güç kaynakları bulunan Daydream ailesinin bir parçası olacak. İlk parti ürünler, HTC ve Lenovo tarafından üretilecek.

Gmail için Akıllı Yanıtlama

Google, akıllı yanıtlama sisteminin Android Gmail uygulaması için geleceğini açıkladı. Bir e-postaya nasıl tepki vereceğinizi varsayar ve bu yanıtları tek bir dokunuşla girme seçeneği sunar. Uzun yazı yazmanıza gerek kalmıyor.

Android O Beta Programı (Android 0 nasıl yüklenir?)

Google, Android O Beta Programının artık Pixel ve Nexus sahipleri için kullanıma sunulduğunu açıkladı . Android O geliştirici önizlemesi yaklaşık 2 aydır kullanıma açıktı. Desteklenen cihazlarla (birine sahipseniz Nexus 5X , Nexus 6P Nexus Player Piksel C Pixel, Piksel XL ), yapmanız gereken tek şey bu bağlantıyı ziyaret etmek ve “cihazın kaydını yapmak.”

Google I / O 2017'nin yeniliklerinden memnun musunuz? Google I / O Google geliştirici konferansıdır.