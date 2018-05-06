Google I / O 2018 Etkinliğinde Tanıtılacak Yenilikler

Google’ın yıllık geliştirici konferansı Android, yapaz zeka ve akıllı evlerin ön plana çıktığı bir sunum olacak.

Google gibi büyük ve genişleyen bir şirket için, yıllık bir geliştirici konferansı aslında onlarca Google ürünü yanında biraz daha hafif geçiyor. Güneş enerjisi dahil, sektörde bir çok alanda baş döndürücü bir hizmet ağı bulunuyor. Şirketin Google I / O konferansı söz konusu olunca ölçülebilir bir temposu var. Her yıl Mayıs ayında yapılan bu etkinlik sayesinde Google’ın nelere öncelik verdiğini görmemizi sağlıyor.

8 Mayıs 2018 Salı günü Kaliforniya’da Shoreline Amfitiyatrosu’nda

Android’in ve Google’ın yapay zeka çalışmalarının geleceği hakkında bir şeyler duyacağız. Yeni giyilebilir platformundan, Wear OS’den ve Android Asistan’dan Google Asistan’a, Google Home’dan, Google Play’den ve Google Arama’dan da her şeyle ilgili haberler de olacak. Bu, Google’ın yazılımlarının nasıl daha akıllı olduğunu ve rakiplerinden Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft’tan daha ileriye dönük bir şirket olduğunu segilemek isteyecek.

ANDROID P

Google I / O, genellikle güncel Android sürümü yenilikleri etrafında döner. Android 8 Oreo’dan sonra gelecek olan Android 9 sürümü yani Android P hakkında detaylı bilgiler sunulacak. Beklenen yenilikler arasında daha fazla gizlilik ayarları, tasarım dili, ayar ekranları ve kullanılabilirlik ön başlıklar olacak.

YAPAY ZEKA

Android’in ötesinde Yapay Zeka konusu oldukça fazla konuşulacak. Dünyayı görebilen, anlayabilen, nesneleri tanıyan ve doğal dili ayrıştıran yazılımlar, önümüzdeki yıllarda neredeyse her Google ürününün iyileşmesine yardımcı olacak. Ses ve metin tabanlı Google Asistan yazılımı, Google Translate, nesne ve resim tanıma platformu Google Lens gibi ürünlerle çoktan başladı.

Google Lens gibi ürünlerin yanı sıra şirketin TensorFlow platformu ve Tensor Processing Unit yongaları hakkında daha fazla bilgi almayı beklemeliyiz. Bu çipler, şirketin özel olarak tasarlanmış AI eğitim sistemlerinin temelini oluşturuyor ve şirketin sinir ağları için öğrenme sürecini hızlandırmasına yardımcı oluyor.

GOOGLE ASISTAN VE GOOGLE HOME

Google Home için yeni entegrasyonların tanıtılması bekleniyor. Google Asistan ise Apple’ın Siri’si ve Microsoft’un Cortana’sına her alanda rakip olmaya çalışıyor. Bu sene güncellenen özellikleri ile tanıtılacak olan bu ürünlerin yanında yeni teknolojik ürünler tanıtılması beklenmiyor.

GOOGLE FOTOĞRAFLAR, GOOGLE HABERLER VE GOOGLE PLAY

Google Fotoğraflar, Google Lens’ten gelen özellik iyileştirmelerinin ve AI geliştirmelerinin çoğuna ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle, şirketin resim ve nesne tanıma yazılımının fotoğraf depolama uygulamasını nasıl iyileştirdiğini ve bunun ilgi çekici bakış açılarını otomatikleştirerek otomatikleştirdiğini duyacağız.

Google’ın haber platformunu hem masaüstü hem de mobil cihazlarda yenilemeyi planladığını da bildirdi.

Google Gazetelik uygulamasının yeni bir all-in-one Google Haberler mobil uygulamasına katılması da bekleniyor.

Play Store aracılığıyla Android uygulamalarının popülaritesiyle ilgili yeni istatistikler almaya başlayacağız. Aynı zamanda Google Play’deki uygulamaların, indirme işlemi bitmeden açılması hakkında bazı tanıtımlar yapıldı.

Google Play Instant adı verilen bu hizmetin tam olarak ne olduğunu aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz.

Etkinlikte ayrıca güncellenen materyal tasarımın güncellelemerinden bahsedilecek. Ayrıca ChromeOS ve Gmail üzerinde başlayan tasarım değişiklikleri de daha fazlasının olacağını işaret ediyor.

WEAR OS

Android P’den ayrı olarak giyilebilir ürünlerde kullanılacak Wear Os üzerinde yapılan değişikliklerden de bahsedilecek. Önemli yenilik ise pil süresinin uzaması oldu. Daha Android Wear olan isim artık Wear OS olarak adlandırılıyor.

ANDROID TV VE ANDROID AUTO

Android TV yazılımı ve Android Auto ürünlerinde de tasarımlar değişiklikler yapıldı.