Ana Sayfa / Haberler / Google Kendi Güvenlik Ürünü Titan Güvenlik Anahtarını Duyurdu

Google Kendi Güvenlik Ürünü Titan Güvenlik Anahtarını Duyurdu

PetaBayt 9 saat önce Haberler Yorum Yazın

Pixel telefonların, Chromebook'ların ve Ev içi akıllı hoparlörlerin yanı sıra Google, kurumsal odaklı bir donanım da geliştiriyor. Geçen günlerde duyurduğumuz "Hiçbir Google Çalışanı Bu 20 Dolarlık Cihazı Sayesinde Kimlik Avına Uğramadı" haberindeki ürünü üretecek satışını yapacak.

Titan Güvenlik Anahtarı ismi ile satılacak cihaz 2FA Güvenlik Anahtarı olarak da geçiyor. Bulut altyapısında hem makinelere hem de çevre birimlerine yönelik güvenlik aracıdır.

Fiziksel Güvenlik Anahtarları iki faktörlü doğrulama içerir ve kimlik avına karşı koruma içerir. Google'ın 85.000'den fazla çalışanı bu teknolojiden kullanıyor ve 1 yıldır herhangi bir kimlik avından zarara uğramadılar.

titan guvenlik anahtari

NFC, Bluetooth ve mobil cihazlar için USB-C şarj özelliği yanında USB ile kullanılabilen modeli de bulunur.

Güvenlik anahtarları, Chrome tarayıcısının her biçimiyle uyumludur. Google'da kimliğinizi doğrulamak için kullandığınız güvenlik anahtarı; Github, Facebook, Dropbox ve diğer birçok sitede de çalışacaktır.

Titan Güvenlik Anahtarı şimdi Google Cloud müşterileri tarafından satın alınabilir durumda. Fakat tüketiciler Google Store'a gelmesini bekleyecek. Türkiye'ye ise Google üzerinden satın alımlar henüz açılmadı. Bu sebeple farklı kanallardan gelmesi olası bir ürün.

Google, Titan Güvenlik Anahtarları hakkında daha fazla bilgi yayınlayana kadar bilgilerin tahmin seviyesinde olduğunu da ekleyelim.

Kurumsal güvenlik, çoğu insanın çok heyecanlandığı bir şey olmamasına rağmen, bu ürünler aslında tüketiciye yönelik olacaktır. Daha fazla kişi 2FA donanımına geçiyor.

Google Cloud üzerinden bilgi almak için buradan devam ediniz.

Fiziksel güvenlik ürünlerine sıcak bakıyor musunuz, bu ürünü satın alır mıydınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Etiketler

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

airbus beluga xl test ucusu

Airbus Beluga XL İlk Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi

Sivil ve savunma uçakları üreten bir Avrupalı ​​şirket olan Airbus, montaj ve onarım için gerektiğinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Petabayt - Akıllı Telefon İnceleme - Yazılım Güncelleme - Teknoloji Haberleri, güncel teknolojiye dair haberler ve yardım konuları sunar. Petabayt © 2018 Tüm hakları saklıdır