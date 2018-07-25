Google Kendi Güvenlik Ürünü Titan Güvenlik Anahtarını Duyurdu

Pixel telefonların, Chromebook'ların ve Ev içi akıllı hoparlörlerin yanı sıra Google, kurumsal odaklı bir donanım da geliştiriyor. Geçen günlerde duyurduğumuz "Hiçbir Google Çalışanı Bu 20 Dolarlık Cihazı Sayesinde Kimlik Avına Uğramadı" haberindeki ürünü üretecek satışını yapacak.

Titan Güvenlik Anahtarı ismi ile satılacak cihaz 2FA Güvenlik Anahtarı olarak da geçiyor. Bulut altyapısında hem makinelere hem de çevre birimlerine yönelik güvenlik aracıdır.

Fiziksel Güvenlik Anahtarları iki faktörlü doğrulama içerir ve kimlik avına karşı koruma içerir. Google'ın 85.000'den fazla çalışanı bu teknolojiden kullanıyor ve 1 yıldır herhangi bir kimlik avından zarara uğramadılar.

NFC, Bluetooth ve mobil cihazlar için USB-C şarj özelliği yanında USB ile kullanılabilen modeli de bulunur.

Güvenlik anahtarları, Chrome tarayıcısının her biçimiyle uyumludur. Google'da kimliğinizi doğrulamak için kullandığınız güvenlik anahtarı; Github, Facebook, Dropbox ve diğer birçok sitede de çalışacaktır.

Titan Güvenlik Anahtarı şimdi Google Cloud müşterileri tarafından satın alınabilir durumda. Fakat tüketiciler Google Store'a gelmesini bekleyecek. Türkiye'ye ise Google üzerinden satın alımlar henüz açılmadı. Bu sebeple farklı kanallardan gelmesi olası bir ürün.

Google, Titan Güvenlik Anahtarları hakkında daha fazla bilgi yayınlayana kadar bilgilerin tahmin seviyesinde olduğunu da ekleyelim.

Kurumsal güvenlik, çoğu insanın çok heyecanlandığı bir şey olmamasına rağmen, bu ürünler aslında tüketiciye yönelik olacaktır. Daha fazla kişi 2FA donanımına geçiyor.

Google Cloud üzerinden bilgi almak için buradan devam ediniz.

Fiziksel güvenlik ürünlerine sıcak bakıyor musunuz, bu ürünü satın alır mıydınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.