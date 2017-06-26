Ana Sayfa / Haberler / Google Kişisel Mailleri Okumayı Durduruyor

Google Kişisel Mailleri Okumayı Durduruyor

PetaBayt 26 Haziran 2017 Haberler Yorum Yazın

Ünlü şirket, Gmail hesaplarındaki e-postaların içeriğini okumayı bırakıyor. Kişiye özel reklam gösterimi amacıyla bu okumaları yapan Google, artık bu işlemi durduracağını belirtiyor.

Sponsorlu Bağlantılar...

Google, sadece G Suite yani Google işletme ürününü kullanan müşterilerin mailelrini okumayacak. G Suite ile berbaer kullanılan Gmail, Google Dökümanlar, Takvim ve Kişiler uygulamalarını da içeriyor.

Google Cloud'dan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Diane Greene, "müşterilerinin Gmail içeriği, bu değişiklikten sonra herhangi bir reklam kişiselleştirme için kullanılamaz veya taranma yapılmayacak" dedi.

Tamamen mail tarama bitecek mi?

G Suite, e-postaları diğer özellikler için taramaya devam edecek. Tüketici ve işletme ürünlerinde ortak olan güvenlik taramaları, spam, korsanlık ve kimlik avı girişimlerini almaya devam ederken, Gmail'in "Akıllı Yanıtlama" gibi özellikleri (önceki e-postalara dayanan mesajlara önerilen yanıtlar sunan özellikler) yöneticilere sunulacak G Suite'de etkin olacak.

Gmail'deki reklamcılık politikalarında yapılan değişiklikler, Google'ın kurumsal müşterilerine değer verdiği dereceleri göstermektedir.

Bununla birlikte, reklamın kişiselleştirilmesi için e-posta taramasının kaldırılması, Gmail'in ücretsiz sürümünün reklamsız kalacağı anlamına gelmez. Şirket hizmete reklam vermeye devam edecek, ancak reklamlar artık aramaları, tarama etkinliği ve hatta fiziksel konumlar gibi kullanıcı profillerinde bulunan diğer etkinliklerden alınan bilgilere dayanarak diğer Google hizmetleri ile aynı şekilde hedeflenecek.

Etiketler

Hakkında PetaBayt

Petabayt teknoloji haberleri. Bizi sosyal medyada takip edin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kadınlar için panik butonu: Akıllı güvenlik yüzüğü Wing

Akıllı güvenlik yüzüğü Wing, Arıkovanı’nda destekçileri bekliyor! Wing sayesinde kadınlar şiddet karşısında yalnız değil Turkcell’in …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Petabayt - Teknoloji Haberleri © 2017 Tüm hakları saklıdır