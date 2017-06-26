Google Kişisel Mailleri Okumayı Durduruyor

Ünlü şirket, Gmail hesaplarındaki e-postaların içeriğini okumayı bırakıyor. Kişiye özel reklam gösterimi amacıyla bu okumaları yapan Google, artık bu işlemi durduracağını belirtiyor.

Sponsorlu Bağlantılar...

Google, sadece G Suite yani Google işletme ürününü kullanan müşterilerin mailelrini okumayacak. G Suite ile berbaer kullanılan Gmail, Google Dökümanlar, Takvim ve Kişiler uygulamalarını da içeriyor.

Google Cloud'dan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Diane Greene, "müşterilerinin Gmail içeriği, bu değişiklikten sonra herhangi bir reklam kişiselleştirme için kullanılamaz veya taranma yapılmayacak" dedi.

Tamamen mail tarama bitecek mi?

G Suite, e-postaları diğer özellikler için taramaya devam edecek. Tüketici ve işletme ürünlerinde ortak olan güvenlik taramaları, spam, korsanlık ve kimlik avı girişimlerini almaya devam ederken, Gmail'in "Akıllı Yanıtlama" gibi özellikleri (önceki e-postalara dayanan mesajlara önerilen yanıtlar sunan özellikler) yöneticilere sunulacak G Suite'de etkin olacak.

Gmail'deki reklamcılık politikalarında yapılan değişiklikler, Google'ın kurumsal müşterilerine değer verdiği dereceleri göstermektedir.

Bununla birlikte, reklamın kişiselleştirilmesi için e-posta taramasının kaldırılması, Gmail'in ücretsiz sürümünün reklamsız kalacağı anlamına gelmez. Şirket hizmete reklam vermeye devam edecek, ancak reklamlar artık aramaları, tarama etkinliği ve hatta fiziksel konumlar gibi kullanıcı profillerinde bulunan diğer etkinliklerden alınan bilgilere dayanarak diğer Google hizmetleri ile aynı şekilde hedeflenecek.