Google Pixel 3 XL OLED Ekran Kullanacak

Güncel sızıntılara göre Google Pixel 3 serisi neye benzeyecek az çok belli olmuştu. Son gelen haberler ise telefon hakkında daha fazla bilgi sunuldu.

Yeni Pixel serisi telefonlar OLED ekran kullanacağı kesinleşti diyebiliriz. Bu sene Pixel 2’den farklı olarak ekranda çentikler bulunacak. Telefonun OLED ekran üretimini ise LG yapacak. 2 serisinin üretimini HTC yapmıştı. Cihazda geleneksel 18:9 en boy ekran oranı olacak.

Fiziksel farklılıklara rağmen iki cihazda aynı özelliklere sahip olacak. Şu anda net hiç bir şey olmasa da işlemci setinin Snapdragon 845 olması bekleniyor. 6GB RAM ve 128GB depolama alanı özelliklerine 64GB ve 256GB hafıza seçenekleri de eklenebilir.

Google’ın nihayetinde çift kamera kullanacağı kesinleşmedi. Ancak şirketin popüler kurgudan uzak durduğunu düşünürsek 2018’in Pixel serisi de yine aynı trendle devam edebilir.

Geçen seneki model 4 Ekim’de açıklandığını düşünürsek bu sene de Ekim ayında bir tanıtım bekleniyor.