Google Play Durduruldu Hatası için Olası 8 Çözüm Yolu – Mart 2017

Google Play Durduruldu hataları için olası 8 adet çözüm ile karşınızdayız.

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Artık hepimiz biliyoruz, Google Play kullanışlı bir uygulama marketi. Google Play ve Google Market isimleri de kullanıyor.

Google Play (eski adı Android Market), Google'nin Android işletim sistemi için geliştirdiği bir paket yöneticisi ve elektronik medya dağıtım/satış platformudur. Kullanıcılara Android SDK ile geliştirilen ve Google üzerinden yayınlanan uygulamalara göz atmasına ve indirmesine olanak tanır ve Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazası olarak hizmet vermektedir.

Google Play Neden Durduruldu Hatası Veriyor?

Bu sorunlar, yerel depolama alanındaki uygulamanın önbelleğinden kaynaklanmaktadır. Aslında bir uygulamanın işlemi hızlandırması ve sunuculardaki yükü azaltması için önbellek ihtiyacı vardır. Bu hatalar genellikle sunucular ve aygıt senkronize olmadığında gerçekleşir.

1. Google Play Store Uygulamasındaki Verileri ve Önbelleği Temizleyin

Denemeniz gereken ilk şey budur.

Akıllı telefonunuzdan ayarlara gidin

Uygulamalara gidin

Google Play Store'u bulun

Uygulamayı durdurmak için "Durmaya Zorla" veya Force Stop seçin

Hemen alt kısımdan "Depolama" kısmına girerek "Verileri Temizle" ve Önbelleği Sil" yapın

Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın

Çalışıp çalışmadığını test edin. Düzelme yoksa diğer yöntemlere geçin.

2. Google Play Store Güncellemelerini Kaldırın

Bu seçenekte uygulamanın güncellemeleri sileceğiz yani alt versiyona geçiş yapacağız. Aşağıdaki adımları izleyin.

Akıllı telefonunuzdan ayarlara gidin

Uygulamalara gidin

Google Play Store'u bulun

"Devre Dışı Bırak" seçimini yapın

Güncellemeler kaldırılınca telefonu yeniden başlatın

3. Google Hesabını silin ve Yeniden ekleyin

İlk iki seçenek işe yaramadıysa bu adımı deneyin.

Ayarları açın

Hesaplara girin

Google'ı seçin

Google hesap adınızı seçin ve sağ üstte 3 noktalı kısımdan hesabı silin

Telefonu yeniden başlatın

Hesabınızı yeniden ekleyin

4. Bazı işlemleri etkinleştirin

Bazı işlemler devre dışı bırakıldıysa ve bu işlemler Google Play Store için gerekliyse Google Play Durduruldu hatası alabilirsiniz.

Google Play Store'daki tüm hata mesajlarını kaldırmak için mobil cihazınızı Uçuş Modunda ayarlayın

Ayarlara gidin

Uygulamalara gidin

Tüm uygulamalar sekmesine gidin

Aşağıya doğru takip edin ve devre dışı kalmış uygulama /işlem var mı kontrol edin

Varsa etkinleştirin

Uçuş modunu kapatın

5. Google Play Store için farklı bir ap yüklemesi yapın

Android cihazınızda farklı bir sürüm olabilir. Bu sebeple farklı versiyon bir Google Play Store deneyebilirsiniz. Bunun için ApkMirror sitesi işinizi görecektir.

6. Google Hizmetler Çerçevesini temizleyin

Ayarlara gidin

Uygulamalara gidin

Tüm uygulamalar sekmesine gidin

Bulamazsanız Sistemi de göster seçin

Google Hizmetler Çerçevesini bulun (Google Services Framework)

Uygulamayı durdurmak için "Durmaya Zorla" veya Force Stop seçin

Hemen alt kısımdan "Depolama" kısmına girerek "Verileri Temizle" ve Önbelleği Sil" yapın

7. Fabrika ayarlarına geri alın

Bu işlemi yapmadan önce yedeklerinizi aldığınızdan emin olun. Cihazınızda dahili depolama ile beraber uygulamalarınız silinecektir.