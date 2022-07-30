Google Play Store Bağlantı Yok Hatası Nasıl Düzeltilir

Android cihazınızda Google Play uygulamasını açamıyorsanız, bunun nedeni muhtemelen İnternet olmamasıdır.

Android cihazınızda Google Play Store’u açamıyorsanız, bunun nedeni büyük olasılıkla İnternet bağlantısı olmamasıdır. Google Play Store’un çalışması için Wi-Fi veya mobil veri bağlantısı gerekir. Bunlardan herhangi birine sahip değilseniz, Google Play Store’dan uygulama veya oyun indiremezsiniz.

Android cihazınızda Google Play Store’u açamıyorsanız bu makale sorunu gidermek için size ipuçları sağlayacaktır. Ayrıca Google Play Store “bağlantı yok” hatasını düzeltmek için ipuçları ve çözümleri de sizin için hazırladık.

Google Play’de Bağlantı Yok Hatasının Çözümü

1. Cihazınızı Yeniden Başlatın

Google Play Store “bağlantı yok” hatası çok can sıkıcı bir sorundur ancak Android telefonunuzu veya tabletinizi yeniden başlatarak sorunu çözebilirsiniz.

Ancak, Aygıtı yeniden başlatmanın geçici bir düzeltme olma olasılığı vardır. Sorunla çok sık karşılaşıyorsanız ve yeniden başlatma can sıkıcı hale geliyorsa, diğer sorun giderme adımlarını denemelisiniz.

2 Wi-Fi ağı yerine mobil veri kullanın

Google Play Store’a bağlanmak için bir Wi-Fi ağı kullanıyorsanız, mobil veriye geçin ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Sorun, Wi-Fi ağınızın 5228 numaralı bağlantı noktasını engellemesi olabilir. Bu, Google Play tarafından kullanılan bağlantı noktasıdır. Ağları değiştirmek için Cihazınızın bildirim gölgesini aşağı çekin ve kapatmak için Wi-Fi simgesine dokunun.

Şimdi Mobil veri simgesini bulun ve açın. İnternet erişimini değiştirdikten sonra cihazınızı yeniden başlatın ve Google Play’e gidin.

3 – Veri eşitleme ayarlarını yenileyin

Cihazınızın veri senkronizasyonuna izin veren veri senkronizasyonu, sorunu çözmenize yardımcı olabilir. Birkaç okuyucu, bunu Google Play Store bağlantı yok hatasını çözmenin kolay bir yolu olduğunu söylemektedir.