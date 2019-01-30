Google Play Store Çöktü Çözümü

Google Play çalıştırıldıktan sonra çökme veya durduruldu uyarısı ile her Android kullanıcısı bir kere bile olsa karşılaşmıştır.

Google Play Nedir: Google Market üzerinde bulunan bütün uygulamaların, oyunların, kitapların, filmlerin bulunduğu ana indirme uygulamasıdır. Android işletim sistemli telefonlarda yüklü olarak gelir. Bu uygulama olmadan uygulamalarınızı indiremez veya güncelleyemezsiniz.

Google Play Store'un çökme çözümü

Google Play başladıktan sonra çöküyorsa muhtemelen bozuk bir ön belleğe sahipsiniz. Çoğu zaman sadece ön belleği silmek sorununuzu çözecektir. Neredeyse bütün Android sürümlerinde yol aynıdır.

Aşağıdaki adımları deneyin:

Ayarlar > Uygulamalar > Bütün Uygulamalar

Bu listede Google Play uygulamasını bulun. Uygulama detayına girin ön belleği temizle tuşuna basın.

Bu işlem başarısız olursa aşağıdaki hizmetlerin de ön belleğini temizleyebilirsiniz.

Google Play Hizmetleri

Google Hizmetler Çerçevesi

Bu işlemleri yaptıktan sonra cihazınızı yeniden başlatın.

Sorun yine devam ediyorsa 3. parti bir uygulama buna sebep oluyor olabilir. Bunun uradan direktif vermek zor. Öncelikle şüphelenmeniz gereken virüs programları ve telefonunuzu hızlandıran programlardır. Mutlaka bu uygulamaları kaldırın. Bunun haricinde "Google Files" uygulamasını indirin ve uygulama açılınca ilk menüde bulunan Gereksiz Dosyaları Temizleyin" komutunu verin.

Unutmayın cihazınızı hızlandıracağını vaat eden uygulamalar telefonunuz için gerekli değildir. Kullanmamaya özen gösterin.