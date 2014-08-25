Google Play Store Hata 491 Çözümü
Android akıllı telefonlarının Google Play Store'da verdiği indirme hatası 491 içim çözüm aşağıdaki düzeltmeleri uygulayın.
1 - Uygulamalar / Hesaplar menüsünde Google Hesabınızı bulun.
2 - Hesabınıza tıklayın ve verileri eşitleme sayfasına ulaşın.
3 - Cihazınızın sürümüne göre üst köşede veya altta bulunan hesabınızı silin butonuna basın.
4 - Cihazı yeniden başlatın.
5 - Daha sonra Google hesabınızı yeniden ekleyin.
6 - Yapamadıysanız buradan destek isteyebilirsiniz
Google Play Store'da indirme hatası 491 içim çözümü okudunuz.
Petabayt nereden indire bilirim.cihaz lg g3
Anlamadım neyi indirmek istiyorsunuz?
Yardım edermisiniz
KESİN OLUYORMU
SİZ ADIMLARI YAPIN, OLMAZSA DA SİZE BİR ZARARI OLMAZ.
İşe yaradı sağolun
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Bir oyun indirecem neden indirmiyo yardim edin
Hangi oyun ve hangi android surumunu kullaniyorsun
Ben denedim fakat yinede aynı hatayı veriyor.Lütfen yardım edin.
Ama bütün mesajların , kişilerin, ve diğer verilerin silinmesine sebep olur diyor hesabımi silecek olursam . Başka yolu yokmu ?
Hesabi silmekten kastin telefon uzerinden kaldirmak mi yoksa kesin olarak hesabi ortadan kaldirmak mi eger ilk dedigim ise onu denedim ise yaramadi hesabi da pek silmek istemiyorum ama ise yarayacak ise silecegim. Ayrica farkli hesap acip onu da denedim o da ise yaramadi telefonu fabrika ayarlarina sifirladim o da ise yaramadi.Baska bi yolu yokmu bunun,?(ayrica telefon rootlu bunun yuzunden olabilir mi acaba?)
Yok, sadece hesabı telefondan kaldırmak. Genel bir hata olduğu sebebi şu demek zor.
Ben dediginiz yolları denedim ama düzelmiyor. Ne yapmam gerekir şuan önerebileceğiniz bir yol var mı?
Bu yol işe yaramıyor başka bir yol var mı önere bileceğiniz.
Admin cok saol vallahi oldu
Ben vega ansteri yükleyecektim bana 491 hatası verdi benim tabletim samsung tab
3
Yazıda anlatılanları yaptınız mı?
Root olması etkiler mi ayrıca hesap ile güvenilir bir bağlantı kurulamıyor hatası alanlar /system-/etc- hpst dosyasını silin
eğer ayarlar-depolama-önbellek verilerini sildikten sonra böyle bir hata alıyor iseniz hesabınızı silmenize gerek yok yapmanız gereken ayarlar-hesaplar-google hesabı-hesabı senkronize ettikten sonra telefonunuzu yeniden başlatmanız yeterli olacaktır.
Bede kod hatasi var
İşe yaramıyor.
Olmuyo gencler
Adımları denedim ama olmadı ? 🙁
abi S3 mini de nasıl olacak lütfen yardım