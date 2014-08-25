Google Play Store Hata 491 Çözümü

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PetaBayt

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25 Cevaplar

  1. ramazan dedi ki:
    06 Mart 2015, 20:27

    Petabayt nereden indire bilirim.cihaz lg g3

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  2. ramazan dedi ki:
    06 Mart 2015, 20:28

    Yardım edermisiniz

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  3. google dedi ki:
    02 Haziran 2015, 12:00

    KESİN OLUYORMU

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  4. Çağatay dedi ki:
    06 Haziran 2015, 17:56

    İşe yaradı sağolun

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  5. Anil dedi ki:
    14 Haziran 2015, 19:50

    Bir oyun indirecem neden indirmiyo yardim edin

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  6. a61 dedi ki:
    05 Temmuz 2015, 21:19

    Ben denedim fakat yinede aynı hatayı veriyor.Lütfen yardım edin.

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  7. Ece dedi ki:
    10 Temmuz 2015, 12:51

    Ama bütün mesajların , kişilerin, ve diğer verilerin silinmesine sebep olur diyor hesabımi silecek olursam . Başka yolu yokmu ?

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  8. onur dedi ki:
    23 Temmuz 2015, 20:28

    Hesabi silmekten kastin telefon uzerinden kaldirmak mi yoksa kesin olarak hesabi ortadan kaldirmak mi eger ilk dedigim ise onu denedim ise yaramadi hesabi da pek silmek istemiyorum ama ise yarayacak ise silecegim. Ayrica farkli hesap acip onu da denedim o da ise yaramadi telefonu fabrika ayarlarina sifirladim o da ise yaramadi.Baska bi yolu yokmu bunun,?(ayrica telefon rootlu bunun yuzunden olabilir mi acaba?)

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  9. Omer faruk dedi ki:
    25 Temmuz 2015, 11:49

    Admin cok saol vallahi oldu

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  10. Melih rıcı dedi ki:
    06 Eylül 2015, 14:01

    Ben vega ansteri yükleyecektim bana 491 hatası verdi benim tabletim samsung tab
    3

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  11. BlueGamer dedi ki:
    22 Eylül 2015, 14:33

    Root olması etkiler mi ayrıca hesap ile güvenilir bir bağlantı kurulamıyor hatası alanlar /system-/etc- hpst dosyasını silin

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  12. Sonay Baran dedi ki:
    24 Aralık 2015, 15:12

    eğer ayarlar-depolama-önbellek verilerini sildikten sonra böyle bir hata alıyor iseniz hesabınızı silmenize gerek yok yapmanız gereken ayarlar-hesaplar-google hesabı-hesabı senkronize ettikten sonra telefonunuzu yeniden başlatmanız yeterli olacaktır.

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  13. novruz dedi ki:
    05 Mart 2016, 22:31

    Bede kod hatasi var

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  14. Batıkan Bildilm dedi ki:
    15 Mart 2016, 16:04

    İşe yaramıyor.

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  15. mehmet dedi ki:
    16 Ocak 2017, 08:28

    Olmuyo gencler

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  16. unnamed dedi ki:
    28 Şubat 2017, 15:50

    Adımları denedim ama olmadı ? 🙁

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  17. mücahit polat dedi ki:
    21 Nisan 2017, 18:19

    abi S3 mini de nasıl olacak lütfen yardım

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