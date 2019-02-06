Bazı ithal tabletlerde ve telefonda Google Play Store APK dosyası gelmiyor. Eğer böyle bir cihaza sahipseniz, Google Play'den uygulama indirebilmek için APK dosyasına mutlaka ihtiyacınız var.

APK dosyasını indirmek ve kurmakla alakalı bir kaç işlem yapmanız gerekiyor. Adım adım gidelim.

Google Play'i Nasıl Yüklerim?

Öncelikle telefonunuzda 3. taraf uygulamaları yükleyebilmek için izin vermeniz gerekiyor. Bazı telefonlar APK dosyasını yüklemeye başladığınızda anda uyarıyı verirken ayarlara giderek yolu otomatik sunuyor. Eski modellerde ise direk engelleme ile karşılaşabilirsiniz.

Bunun için: Ayarlar > Güvenlik > Bilinmeyen Kaynaklara izin ver seçimlerini yapın.

Bu ayarlar telefona göre değişiklik gösterebilir. Yapamadığınız durumlarda telefon modeli ile beraber yorumlarda bildirirseniz destek alabilirsiniz.

Google Play Store Apk İndir

Dosya boyutu: 18MB

Google Play Store indir

Dosyayı telefondan indirin veya bilgisayara indirdikten sonra telefon bağlantısı yapın.