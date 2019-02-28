Google Play Store Sorunları için 5 Basit Düzeltme 2019

Google Play Store çöktüğünde, bazen size bir hata kodu verir. Her kod için internette arama yapmak yardımcı olurken, çoğu zaman gerekli değildir. Play Store sorunları için 5 temel düzeltmeden işlemi size yardımcı olabilir.

Google Play Store Sorunlarını Düzeltmenin Yolları

Play Store hatalarının çoğunu onarmak için beş farklı düzeltme var. Bunların hepsini kullanmanıza gerek yok; ilki deneyin ve sorunu çözüp çözmediğine bakın. Olmazsa, bir sonrakine geçin.

İşte 5 düzeltme yolu:

Uygulamayı durdurun ve ardından uygulama önbelleğini ve verilerini silin.

4G bağlantısından Wi-Fi'ye geçin.

Güncellemeleri Google Play Store'a kaldırın ve tekrar yükleyin.

Google hesabınızı yenileyin.

Cihazınızı Google'a kaydedin.

Bu adımlardan geçmek Play Store sorunlarının çoğunu çözecektir. Ancak, bu yöntemlerin daha sonra çözmeyeceği bazı yaygın hata kodlarını ele alacağız.

Neden Android'i Root Değiştirmek Google Play Store Hatalarına Neden Oluyor?

Bu konu, root aygıtları veya özel bir ROM çalıştıran cihazları kapsamaz. Bu işlemler Android'in sistem dosyalarını değiştirir ve böylece teşhis etmek için çok fazla değişken sunar. Bu değişiklikler Play Store'un çalışmasını durdurabilir. Root yapılmış ya da özel bir ROM atılmış cihazda sorun yaşıyorsanız rehber size göre olmayabilir.

1. Uygulamayı Durdur, Önbelleği ve Verileri Sil

Google Play Store, arka planda sessizce çalışan diğer işlemlere bağlıdır. Sadece bu uygulamayı değil bağlı uygulamalarda da aynı işlemleri yapmalısınız.

Diğerleri;

Google Play hizmetleri

Google Services Framework

İndirme yöneticisi

Bu uygulamaları önce durdurun. Önbelleği ve verileri sil işlemi yapın.

Bunları yapabilmek için önce ayarlara gidin. Tüm uygulamaları listeleyin. Sonra yukarıda anlatılan işlemleri tamamlayın.

2. Veriden Wi-Fi'ye geçin

Mobil verilerle ilgili yaygın bir sorun olan kötü bir internet bağlantınız varsa, pek çok uygulama yüklenmez.

Mobil verilerden Wi-Fi'e geçmek için, Hızlı Ayarlar'ı açmak üzere ekranın üstünden iki parmağınızla aşağı sürükleyin . Yakındaki ağların listesini bulabileceğiniz ayarlarını açmak için Wi-Fi simgesine basın ve basılı tutun . Yakında uygun bir tane yoksa, ev ağınıza geri dönene kadar bekleyin.

Tam tersi bir problemin olması da mümkün. Bir uygulamayı bir Wi-Fi ağı üzerinden yükleme konusunda sorun yaşıyorsanız, mobil verilere geçmeyi ve yüklemeyi yeniden denemeyi deneyin. Çalışıyorsa, ağınızdaki bir sorunu teşhis etmeniz gerekebilir.

Son olarak, eğer kullanıyorsanız VPN'inizi de devre dışı bırakmalısınız. Bir VPN, Play Store indirmelerinde sorunlara neden olabilir.

3. Play Store Uygulamasını kaldırın ve yeniden yükleyin

Root atılmış bir cihazda, Play Store uygulamasını kaldırabilir ve sıfırdan yeniden yükleyebilirsiniz. Ancak köklü olmayan bir cihazda bile benzer bir sorun giderme adımı atabilirsiniz.

Ayarlardan uygulamaları listeleyin ve Google Play Store uygulamasını bulun. Detayların bulunduğu sayfada üstte 3 noktalı bir menü göreceksiniz. Oraya tıkladığınızda size "Güncellemeleri Kaldır" seçeneğini sunacak. Böylelikle uygulama orijinal sürüme geçiş yapacak.

Sonrasında size aşağıdaki gibi bir uyarı verecek.

Onay sonrasında uygulama fabrika ayarlarına dönecek ve otomatik güncelleme almaya başlayacak.

4. Google Hesabınızı Yenileyin

Google Hesabınızı yenilemek (kaldırmak ve yeniden eklemek) çok zor değil. Dikkatli olun: Bunu yapmak, Google hesabınızla senkronize edilen verileri cihazınızdan kaldırır. Bu, mesajları, fotoğrafları, kişileri ve daha fazlasını içerebilir.

İlk önce, Ayarlar> Hesaplar bölümüne gidin . Sorun yaşayan Google hesabını seçin. Birden fazla hesapta sorun varsa, hepsini kaldırırsınız. Android Pie'de silmek için Hesabı kaldır seçeneğine dokunabilirsiniz . Daha eski sürümlerde, üç noktalı Menü düğmesine dokunun ve Hesabı kaldır'ı seçin .

Hesabınızı Hesaplar menüsünden tekrar ekleyebilirsiniz . Hesabınızı yeniden ekledikten sonra telefonunuzu yeniden başlatmak kötü bir fikir değildir.

5. Cihazınızı Google’a Kaydedin

Android işletim sistemi için lisans ücretlerini ödeyemeyen isimsiz markaların telefonları ve tabletleri bulunuyor. Bunlardan birisine sahipseniz sorun yaşatması olasıdır. Çoğu durumda, Google Play Store'un çalışmasını tamamen durdurur. Diğer durumlarda, Google Play Store, Gmail veya Google Haritalar gibi Google markalı uygulamaları çalıştırmaz.

Hata Kodu 501 veya lisanssız bir cihaza sahip olduğunuz bir uyarı görebilirsiniz. Diğer durumlarda, hiçbir hata mesajı veya uyarı alamayabilirsiniz. Neyse ki, Google şimdi lisanssız cihazların Google Play Store'a erişmesine izin veriyor. Ancak bir sorun var: cihazı Google'a kaydetmeniz gerekiyor.

Son olarak kayıtsız cihazınız varsa Android Cihazınızı Google'a Kayıt Etme yazımızı okuyun.

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