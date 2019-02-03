Google Plus Kapanıyor 2 Nisan 2019

Google Plus'ın kapanacağını biliyorduk. Şimdi ne zaman kapanacağı hakkımızda kesin bilgimiz var. Açıkçası bir çoğumuz varlığından haberdar değil veya kullanmaktan vazgeçtik. Ancak hala bu sosyal medya ağını kullananlar için önemli bir konu.

En son, Ekim 2018 tarihinde Google veri sızıntısı haberini duyurmuştu. Sonuç olarak Google + tüketici sürümü 2 Nisan 2019 tarihinde kapanıyor.

Google Plus Verilerinizi İndirme ve Kaydetme

Buradaki destek sayfasının duyurduğuna göre 2 Nisan 2019 son tarih.

4 Şubat tarihinden itibaren yeni Google Plus profili, sayfalar ve etkinlikelr oluşturulmayacak. Bu tarih şu açıdan önemli. Web sitesi ve uygulamalara Google Plus butonu ile kayıt olunabiliyordu. Artık bu buton gidecek onun yerine Google ile oyurum aç gelecek.

Google Plus üzerindeki paylaşımları tabi ki indirebilirsiniz. Detaylı olarak bu sayfada anlatılıyor, adımları takip ederek kolayca yedekleme yapabilirsiniz.

Bu işlemler sadece tüketici sürümü için geçerli olup diğer profiller kullanmaya devam edecek.