Google reklamları engelleyen VPN uygulamalarını kaldırıyor

Google Play’de politika değişikliğinin ardından reklam gösterimini engelleyen VPN uygulamaları platformdan kaldırılacak.

Şirketin Temmuz 2022’de açıklanan Geliştirici Programı Politikası’na göre 1 Kasım’dan itibaren yalnızca birincil işlevi sanal bir özel ağ sağlamak olan ve uzaktan erişimde güvenli bir tünel oluşturan VPN uygulamalarına izin verilecek.

Google, yakında Play Store uygulama mağazasında bulunan VPN uygulamalarının reklamları durdurmasını veya reklamlara müdahale etmesini yasaklayacağını doğruladı.

Google’a göre, izin verilen VPN uygulamaları kullanıcı onayı olmadan kişisel veya hassas verileri toplamamalıdır. Ayrıca, diğer hizmetlerin para kazanmasını etkileyebilecek trafiği yönlendirmemeli veya reklamları manipüle etmemesi gerekiyor.