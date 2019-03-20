Google Stadia: Oyun Dünyasında Devrim Başlıyor

Stadia, abonelerinin bilgisayarında, TV'lerinde veya akıllı telefonlarında video oyunları oynamasını sağlayacak Google'ın yeni akış oyun hizmetine verdiği isimdir. Bu hizmet 2019 yılında başlıyor ve ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa’daki abonelere 60 pfs’de 4k yayın yapabilecek. Google'ın Chromecast ve Pixel cihazıları da Chrome tarayıcı ile destek sunacak.

Google'ın Stadia'sı, birkaç ay önce halka açık beta olarak çalışan ve kullanıcıların Assassin Creed Odyssey'i bilgisayarlarında Chrome tarayıcısı üzerinden bilgisayarlarında oynamalarına olanak tanıdı. Oyun, özel bir oyun konsolunda yaşadıklarınızdan farklı olmamasına rağmen, Google Stadia'nın oyun oynamasını önemli ölçüde daha etkileşimli hale getirmeyi planlayarak, oyuncuların yalnızca YouTube veya Steam üzerinden izledikleri bir oyuna katılmasını sağlayacak. Bu evrim, böylelikle oyun dünyasını kökten değiştirecek.

Bir fragman izledikten sonra oyun oynayın ve saniyeler içinde oynamaya başlayın ve hatta kaçınılmaz bir seviyede sıkışıp kaldığınızda veya bu gizli hazineyi bulamadığınızda, basit bir düğmeye basarak ilgili adım adım videoları bulun.

Google, oyun oynarken gecikmeyi azaltmaya yardımcı olmak için web üzerinden WiFi yoluyla bağlanan hizmet için bir Stadia Controller yayınlıyor. Stadia Controller, kullanıcıların oyun seanslarını bir tablet, akıllı telefon veya bilgisayardan TV ya da tam tersine sorunsuz bir şekilde aktarmalarına izin verecek ve oyun oturumunuzu durdurmak zorunda kalmadan ihtiyacınız olan özgürlüğü sağlayacak.

Stadia'nın kitaplarındaki ilk oyunlardan biri yaklaşmakta olan Doom Eternal, ancak Stadia, yeni Stadia Games and Entertainment oyun stüdyosu tarafından geliştirilen pek çok üçüncü taraf oyunda gelecek.

Eksik olan bilgiler ise fiyatlandırma ve resmi çıkış tarihi. Google, yaz aylarında bu bilgileri paylaşacağının sözünü verdi.