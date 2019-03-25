Google Stadia için Türkiye’deki İnternet Hızı Yeterli mi?

Google, San Francisco’daki Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda (GDC 2019) çevrimiçi oyun hizmeti sunan Stadia’yı duyurarak oyun sektöründe devrim niteliğinde bir gelişmeye imza attı.

Stadia, hemen hemen her oyunu, herhangi bir cihazla çalıştıracak şekilde tasarlanmış bir bulut oyun platformu olarak sektörde sıkça konuşulacağa benziyor. İyi bir performans için 25 – 30 mbps internet hızına ihtiyaç duyduğu belirtilen platformun yakın bir zamanda Türkiye’de hizmete girse bile sorunsuz bir şekilde çalışmasının çok zor olduğunu düşünülüyor. Zira Stadia’daki oyunlar bir veri merkezinden indiriliyor ve bu süreçte hem yüksek hızlı hem de kesintisiz bir internet kullanımına ihtiyaç duyuluyor. Bunun yanı sıra son zamanlarda AKN konusunda alınan yeni kararlar doğrultusunda artan internet fiyatlarının da oyun severlerin bu gelişmeden faydalanmasına engel olacağı düşünülüyor.

Yıllardır fiber altyapıların yaygınlaşması ve geliştirilmesi için gerek devlet gerekse özel sektör çerçevesinde çalışmalar yürüten Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Türkiye’de pek çok sektörde olduğu gibi oyun sektöründe de fiber altyapıların öneminin ne kadar yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye’deki oyuncuların ve oyun geliştiricilerin Stadia’nın sunduğu kesintisiz oyun deneyiminden mahrum kalmaması gerektiğini aktaran TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Dünyada heyecanla karşılanan bu geliştirmenin ülkemizde sorunsuz çalışamayacağı yönündeki yorumlar oldukça üzücü. Oyun pazarının ülkemizdeki büyüklüğü 1 milyar dolara yaklaşıyor. Dolayısıyla bu kadar yüksek bir büyüme potansiyeline sahip bir pazarı yeni bir boyuta taşıyacak bu platformun Türkiye’de sorunsuz işlemesi gerekiyor. Fakat ülkemizde her seferinde sıklıkla dile getirdiğimiz gibi hızlı internet için gerekli olan fiber altyapı oldukça yetersiz. Bu konunun artık hükümetin ve yerel yönetimlerin öncelikli konuları arasına girmesi gerekiyor.” diyor.

TELKODER’in bu zamana kadar fiber altyapıların geliştirilmesi için yaptığı çalışmalarını da aktaran Arıak sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dernek olarak 16 yıllık çabalarımızın sonunda fiber altyapıların ortak kullanıma açılması noktasında çok önemli bir adım atıldı ve bizim de taraf olduğumuz bir protokol imzalanarak operatör şirketlerimizin var olan fiber altyapılarını birbirlerine kullandırmaları yönünde bir karar alındı. Fakat ülkemizde yeni fiber altyapıların kurulması için yapılması gereken 25 milyar liralık yatırımı 4-5 milyara liraya düşürecek ve internet fiyatlarının düşmesine orta ve uzun vadede destek verecek bu protokolle ilgili gelişmelerin hala yeterli düzeyde olmadığını görüyoruz. Ülkemizin yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından hem devletin hem de operatör şirketlerin bu konuya önemle eğilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan şehirlerimizde de fiber altyapı kazıları belediyeler tarafından bir rant aracı olarak görülerek ya engelleniyor ya da fahiş maliyetlerde geçiş hakkı bedelleri uygulanıyor. Yerel seçim süreçlerinde belediye başkan adaylarıyla bire bir ya da toplu görüşmeler yaparak konuyu kendilerine aktardık ve seçilmeleri halinde bu konuları ele alacak stratejik planları hızla hayata geçirmeleri noktasında değerli sözler aldık.”

Yaygın bir internet altyapısına kavuşmadığımız sürece ekonomik ve özelikle teknolojik rekabette dünyayla yarışamayacağımızın da altını çizen Arıak, 5G için de fiber altyapının yaygınlaşmasının şart olduğuna dikkat çekiyor.