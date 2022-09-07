Google, yeni güncelleme yayınladı

Dünya devi Google, Windows, Mac ve Linux’taki Chrome kullanıcıları için güncelleme yayınladı.

CVE-2022-3075 olarak tanımlanan açık tarayıcıdaki korsanlar tarafından kullanıldığı keşfedildi. Bu da ciddi anlamda güvenlik açığına neden olduğu için Google yeni bir güncelleme devreye soktu.

Dünyada en çok tercih edilen internet tarayıcısı olan Chrome, acil olarak bu güncellenmenin yapılması gerektiğini belirtti.

105.0.5195.102 numaralı sürüm sayesinde bu açık kapanacak. Güncellemeyi etkinleştirmek için işlem gerçekleştikten sonra tarayıcının yeniden başlatılması gerekmektedir. Böylelikle yeni sürüm güncellenmiş olacak.

Google Chrome – Ayarlar – Chrome hakkında kısmından şu an kullandığınız sürüme bakabilir ve buradan tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz.