Ana Sayfa / Apple / Google’dan Apple’a Arama Ayarları için 3 Milyar Dolar

Google’dan Apple’a Arama Ayarları için 3 Milyar Dolar

PetaBayt 15 Ağustos 2017 Apple, Haberler Yorum Yazın

Google ve Apple teknoloji alanında rakip olsa da her büyük firma gibi aslında ortak iş yapıyorlar. Dün CNBC (global) kanılında yayınlanan bir rapora göre, sadece bir anlaşma içinde Google, Apple'a milyarlarca dolar ödeme yaptığı öne sürülüyor.

Sponsorlu Bağlantılar...

Yatırım firması Bernstein'den aldığı kaynakla haberi yapan CNBC, Google'ın 1 milyardan fazla iOS kullanan cihaza sadece bu yıl için 2 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı. Bu Apple için nerdeyse zahmetsiz bir kar. Çünkü bunu sağlaması için kaynaklarını kullanmasına gerek yok.

Bernstein'den Toni Sacconaghi Jr, "Google yalnıza işletme karının %5'ini bu anlaşma için sağlıyor. Bu şirketin %25 genişlemesine faydası olacak bir hareket." dedi.

Genele bakarsak her iki taraf için de karlı bir anlaşma. Google temelde reklam gelirlerini korurken, Apple ağır bir iş gücü olmadan kar yapıyor.

Fakat şu soru hepinizin aklına geliyordur. Zaten iOS kullanıcıların çoğu varsayılan olarak cihazları Google'a ayarlama yapmayacaklar mı?

Bu konuyu zenginin parası seviyesine getirmeden kapatalım.

Google hakkında daha fazla haber için bizi takip etmeyi unutmayın.

Etiketler

Hakkında PetaBayt

Petabayt teknoloji haberleri. Bizi sosyal medyada takip edin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Samsung Galaxy S9 Çıkış Tarihi ve Özellikleri Hakkında Haberler

Herkes Galaxy Note 8 için nefesleri tutmuşken Galaxy S9 haberleri de gelmeye başlıyor. Dedikodu kazanında …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güncel teknolojiye dair haberler ve yardım konuları.
Petabayt © 2017 Tüm hakları saklıdır