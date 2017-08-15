Google’dan Apple’a Arama Ayarları için 3 Milyar Dolar

Google ve Apple teknoloji alanında rakip olsa da her büyük firma gibi aslında ortak iş yapıyorlar. Dün CNBC (global) kanılında yayınlanan bir rapora göre, sadece bir anlaşma içinde Google, Apple'a milyarlarca dolar ödeme yaptığı öne sürülüyor.

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Yatırım firması Bernstein'den aldığı kaynakla haberi yapan CNBC, Google'ın 1 milyardan fazla iOS kullanan cihaza sadece bu yıl için 2 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı. Bu Apple için nerdeyse zahmetsiz bir kar. Çünkü bunu sağlaması için kaynaklarını kullanmasına gerek yok.

Bernstein'den Toni Sacconaghi Jr, "Google yalnıza işletme karının %5'ini bu anlaşma için sağlıyor. Bu şirketin %25 genişlemesine faydası olacak bir hareket." dedi.

Genele bakarsak her iki taraf için de karlı bir anlaşma. Google temelde reklam gelirlerini korurken, Apple ağır bir iş gücü olmadan kar yapıyor.

Fakat şu soru hepinizin aklına geliyordur. Zaten iOS kullanıcıların çoğu varsayılan olarak cihazları Google'a ayarlama yapmayacaklar mı?

Bu konuyu zenginin parası seviyesine getirmeden kapatalım.

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