Google’dan Özel Sürüm İşletim Sistemi Android GO

Google bir süredir üstünde çalıştığı Android GO'yu bu sene açıkladı ve tanıtımı yaptı. Bu sene yapılan Google I / O 2017'de detayları açıklanan yeni nesil işletim sisteminin özellikleri oldukça ilgi çekici.

Android Go NEDİR?

Android Go nedir dersek kısaca standart Android'in daha hafif sürümü diyebiliriz. Daha az donanıma ihtiyacı olan ve daha az veri tüketen bir Android sürümü. Ayrıca güncel Android sürümü ile gelecek. "Android O" yani Android 8 kullanacak.

Android Go ile giriş seviyesindeki bir telefon kullanıcıları daha kaliteli bir akıllı telefon deneyimi yaşayacak. Aynı zamanda bu giriş seviyesi telefonları güncel telefonlar seviyesine taşıyacak.

1 GB veya daha az modelleri Android O'ya daha iyi optimize etmek için sunulacak olan Android Go, RAM ve veri kullanımını sınırlandırmanıza olanak sağlayacak.

Android Go Daha Kullanışlı

Android Go sayesinde veri kullanımı hakkında temel bilgileri, bildirim çubuğu menüsünde kolaylıkla gözlemlenebilir olacak. Giriş seviyesindeki akıllı telefonlarda ortaya çıkan sorunlar, en aza indirmesi düşünülüyor.

Her türlü veri tasarrufunu kullanıcılara sunacak olan Android Go, Chrome'un veri tasarruf modunu etkin olarak hizmete sunacak. Ayırca YouTube Go adından yeni bir uygulama ile birlikte Google, Android Go yüklü cihazlara, standart YouTube uygulamasına nazaran daha az veri kullanımına yardımcı olacak.