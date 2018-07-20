Gorilla Glass 6 Geliyor: Telefonunuzu Birden Fazla Düşüşe Karşı Koruyacak

Apple, Samsung ve diğer cihaz üreticilerinin tedarikçisi yeni Gorilla Glass 6'yı 1 metrelik bir yükseklikten 15 düşüş hayatta kalacak şekilde tasarladı.

Çarşamba günü, cam yapımcısı Corning, en yeni teknoloji olan Gorilla Glass 6'yı piyasaya sürdü ve bunun, 1 metre (3.28 fit) yüksekliğindeki tekrarlanan düşüşlerde hayatta kalması gerektiğini söyledi. Testlerde camlar Gorilla Glass 5'ten 2 kat daha fazla hayatta kalmayı başardılar. Standar cam ise bu testte ilk düşüşte başarısız oldu.

Tüketiciler Corning'i muhtemelen mutfakta en iyi Pyrex cam ürünleri ile tanınıyor. Ama aynı zamanda akıllı telefonlar , televizyonlar ve diğer elektronikler için büyük bir cam ekran tedarikçisi. Apple ve Samsung'un telefonları Corning'in en son teknolojilerini kullanıyor ve 2007'de Gorilla Glass'ın ilk lansmanından bu yana 6 milyar cihaz piyasaya çıktı.

Gorilla Glass, cep telefonunuzun çantanızda düştüğünde ya da cebinize atıldığında ekranın çizilmesini önleyen ultra kompakt bir camdır. Düşmelere ve diğer hasarlara dayanacak şekilde inşa edilmiştir.

Corning, bu sıralar arka kapakta kullanılan camların moda olması sebebi ile arka kapakla için yeni ve güçlü bir malzeme üretti.

Peki, Gorilla Glass 6'yı telefonlarda ne zaman göreceksiniz? Corning, "şu anda birden çok müşteri tarafından değerlendirilmekte" ve önümüzdeki birkaç ay içinde pazara girmesi gerektiğini söyledi.