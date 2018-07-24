GPU Turbo Güncellemesi Alacak Huawei Telefonların Listesi

Huawei, GPU Turbo özelliğini alabilecek cihazların listesini açıkladı.

Cihaz isimleriyle birlikte, bu cihazların gelecekteki bir güncellemede bu özelliği alacağı zaman da yaklaşık olarak ortaya çıktı.

İşte GPU Turbo güncellemesi alacak cihazlar ve güncelleme tarihleri:

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate RS: Ağustos 2018

Huawei P20, P20 Pro: Ağustos 2018

Huawei Mate 10 Lite: Eylül 2018

Huawei Nova 2i: Eylül 2018

Huawei P Smart: Eylül 2018

Huawei P20 Lite: Eylül 2018

Huawei Y9 2018: Eylül 2018

Huawei Mate 9 ve Mate 9 Pro: Kasım 2018

Huawei P10 ve P10 Plus: Kasım 2018

Sonuç olarak güncellemeyi almak için onaylanmış 4 model vardır.

Mate 10 ve P 20 serisi önümüzdeki ay güncellemeyi almaya hazırlanıyor. Diğerleri ise Eylül ve Kasım ayında alacak.

GPU Turbo nedir?

GPU Turbo özelliği biraz kafa karıştırıcıdır. Huawei grafik işlem verimliliğini %60 oranında artacağıonı ve güç tüketiminin %30 azalacağını iddia ediyor. GPU Turbo ayrıca, EMUI performansının yanı sıra AR ve VR performansını da geliştirecek.

Bu verileri desteklememizin bir yolu olmadığı için bir ley demek zor. Özelliğin nasıl çalıştığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bildiğimiz tek şey PUBG Mobil ve Mobile Legends uygulamalarında çalıştığı.