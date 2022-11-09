GTA 5’in toplam satış adeti açıklandı

2013 yılında oyun severlerin hayatına giren ve yıllar geçmesine rağmen hala çok sevilerek oynanan Grand Theft Auto 5 (GTA 5) popülerliğinden hiç bir şey kaybetmeden oyuncu sayısını artırmaya devam ediyor.

Take-Two Interactive, 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin satış rakamlarını açıkladı. Grand Theft Auto 5 (GTA 5) verilere göre her 3 ayda 5 milyon satış yaptığını ortaya koydu. Oyunun toplam satış adedi 170 milyonu aşmış oldu.

Piyasaya çıkmasının üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hala bu oyunu oynayan var mı sorusu da akıllara geliyor. Ancak online modunu yıllardır geliştirmesi oyunu daha sevilen hala getiriyor ve bu da oyuncu sayısını artırmaya neden oluyor. GTA 5 milyon dolarlar kazandırmaya devam ettiği için oyuncuların çok merak ettiği soruya da cevap vermiş olalım şirket GTA 6’yı çıkarmak için harekete geçmiyor.