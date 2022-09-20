GTA 6 oyunu ortaya çıktı! İşte ilk görüntüler

GTA 5 ile satışları rekor kıran GTA serisi milyonlarca oyuncu tarafından 2013 yılından beri oynanmaya devam ediyor. Oyun severler GTA 6’nın çıkıp çıkmayacağını merak ederken ekran görüntüleri internet ortamına sızdırıldı.

Tüm sosyal medya platformlarında dolaşmaya başlayan görüntüler oyun severleri heyecanlandırdı. Rockstar Games, sızdırılan görüntülerin gerçek olduğunu doğruladı ve bir açıklama yaptı.

Rocktar Games, “Grand Theft Auto oyunu üzerindeki çalışmalarımız planlandığı gibi devam edecek ve siz oyuncularımıza beklentilerinizi gerçekten aşan bir deneyim sunmaya her zamanki gibi kararlıyız.” açıklamasında bulundu.

Görüntülerin nasıl sızdırıldığı ise bir muamma olarak kaldı. Görüntülerin sızdırılması ile alakalı sosyal medyada dolaşan bir fısıltıya göre; Görüntüler yayan Rocktar Games çalışanlarından biri olduğu yönünde.

Oyunun görüntülerini sızdıran hackerlar “Yakında daha fazla veri sızdırabilirim, GTA 5 ve 6’nın kaynak kodu ve GTA 6 test sürümü elimde.” sözleriyle GTAForums üzerinden paylaşılmıştı.

Rockstar sahibi Take-Two, sızdırılan GTA VI görüntülerinin internetten kaldırılması için DMCA talebinde bulundu. GTAForums, şirketin talebi üzerine görüntüleri siteden kaldırdı.