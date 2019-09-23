GTA San Andreas Şifreler

GTA San Andreas madem bedava dağıtılıyor. Şifrelerini de yayınlayalım dedik. Nostalji için hileleri ile ortalığı dağıtmak isteyenler aşağıdaki özel kodları oyunda kullanabilirsiniz.
Peki nasıl bedava dağıtılıyor derseniz yapmanız gereken çok basit. Hemen bir Rockstar Launcher’ı indirin ve üye girişi yapın. Kısa bir süreliğine deva eden kampanyada San Andreas oyununu bedava olarak satın alabileceksiniz.
İşte şifreler
GTA San Andreas SİLAH VE GÜVENLİK ŞİFRELERİ
LXGIWYL – Silah Paketi 1
KJKSZPJ – Silah Paketi 2
UZUMYMW – Silah Paketi 3
ROCKETMAN – Jetpack’e izin verir.
AIYPWZQP – Paraşüt.
WANRLTW – Sınırsız Cephane.
NCSGDAG – Tüm katil seviyedeki silahlarınızı yapar.
OUIQDMW – Araba sürerken de çaba göstereceksiniz.
HESOYAM – Can, Zırh, 250.000 Dolar
BAGUVIX – Ölümsüzlük.
HESOYAM – Can, Zırh, 250.000 Dolar
BAGUVIX – Ölümsüzlük.
ASNAEB – Polislerden kurtulun.
AEZAKMI – Asla aranmazsınız.
OHDUDE – bir helikopter verir.
GTA HAVA ve ZAMAN kodları
AFZLLQLL – Güneşli.
ICIKPYH – Çok güneşli.
ALNSFMZO – Bulutlu.
AUIFRVQS – Yağmurlu.
CFVFGMJ – Misty.
MGHXYRM – Fırtına gürültülü ve fırtınalı.
CWJXUOC – Kum fırtınası.
YOSHNUL – Hızlı saatler.
PPGWJHT – Hızlı oyun.
LIYOAAY – Yavaş oyun.
XJVSNAJ – Hertz gecesi.
OFVIAK – Turuncu Gökyüzü 21:00
GTA SA POLİS, SEVİYELER VE GANDLAR İlgili hileler
OSRBLHH – Arama seviyenize 2 yıldız ekler.
ASNAEB – Polislerden kurtulun.
LJSPQK – 6. seviyeden polis memurları
AEZAKMI – Asla aranmazsınız.
MUNASEF – Adrenalin modu.
KANGAROO – Mega atlama.
IAVENJQ – Mega Punch.
AEDUWNV – Asla aç olmayacaksın.
CVWKXAM – Sınırsız oksijen.
BTCDBCB – Sen şişmansın.
KVGYZQK – Zayıf, zayıfsın.
JYSDSOD – Maksimum Güç.
OGXSDAG – Maksimum Güven.
EHIBXQS – Maksimum Cazibe.
MROEMZH – Her bölgede çetelerin var.
BIFBUZZ – Çete kontrolü sokakları.
ARABA HİLELERİ
AIWPRTON – Rhino
CQZIJMB – Bloodring Banger
JQNTDMH – Rancher
PDNEJOH – Yarış arabası
VPJTQWV – Yarış arabası
AQTBCODX – Romero
KRIJEBR – Stretch
UBHYZHQ – Çöp kamyonu
RZHSUEW – Caddy
JUMPJET – Hydra
KGGGDKP – Hovercraft
OHDUDE – Helikopter
AKJJYGLC – ATV
AMOMHRER – Tanker
EEGCYXT – Dozer
URKQSRK – Planör
AGBDLCID – Monster
İyi eğlenceler
Kimler Neler Demiş?