GTA San Andreas Şifreler

GTA San Andreas madem bedava dağıtılıyor. Şifrelerini de yayınlayalım dedik. Nostalji için hileleri ile ortalığı dağıtmak isteyenler aşağıdaki özel kodları oyunda kullanabilirsiniz.

Peki nasıl bedava dağıtılıyor derseniz yapmanız gereken çok basit. Hemen bir Rockstar Launcher’ı indirin ve üye girişi yapın. Kısa bir süreliğine deva eden kampanyada San Andreas oyununu bedava olarak satın alabileceksiniz.

İşte şifreler

GTA San Andreas SİLAH VE GÜVENLİK ŞİFRELERİ

LXGIWYL – Silah Paketi 1

KJKSZPJ – Silah Paketi 2

UZUMYMW – Silah Paketi 3

ROCKETMAN – Jetpack’e izin verir.

AIYPWZQP – Paraşüt.

WANRLTW – Sınırsız Cephane.

NCSGDAG – Tüm katil seviyedeki silahlarınızı yapar.

OUIQDMW – Araba sürerken de çaba göstereceksiniz.

HESOYAM – Can, Zırh, 250.000 Dolar

BAGUVIX – Ölümsüzlük.

ASNAEB – Polislerden kurtulun.

AEZAKMI – Asla aranmazsınız.

OHDUDE – bir helikopter verir.

GTA HAVA ve ZAMAN kodları

AFZLLQLL – Güneşli.

ICIKPYH – Çok güneşli.

ALNSFMZO – Bulutlu.

AUIFRVQS – Yağmurlu.

CFVFGMJ – Misty.

MGHXYRM – Fırtına gürültülü ve fırtınalı.

CWJXUOC – Kum fırtınası.

YOSHNUL – Hızlı saatler.

PPGWJHT – Hızlı oyun.

LIYOAAY – Yavaş oyun.

XJVSNAJ – Hertz gecesi.

OFVIAK – Turuncu Gökyüzü 21:00

GTA SA POLİS, SEVİYELER VE GANDLAR İlgili hileler

OSRBLHH – Arama seviyenize 2 yıldız ekler.

LJSPQK – 6. seviyeden polis memurları

MUNASEF – Adrenalin modu.

KANGAROO – Mega atlama.

IAVENJQ – Mega Punch.

AEDUWNV – Asla aç olmayacaksın.

CVWKXAM – Sınırsız oksijen.

BTCDBCB – Sen şişmansın.

KVGYZQK – Zayıf, zayıfsın.

JYSDSOD – Maksimum Güç.

OGXSDAG – Maksimum Güven.

EHIBXQS – Maksimum Cazibe.

MROEMZH – Her bölgede çetelerin var.

BIFBUZZ – Çete kontrolü sokakları.

ARABA HİLELERİ

AIWPRTON – Rhino

CQZIJMB – Bloodring Banger

JQNTDMH – Rancher

PDNEJOH – Yarış arabası

VPJTQWV – Yarış arabası

AQTBCODX – Romero

KRIJEBR – Stretch

UBHYZHQ – Çöp kamyonu

RZHSUEW – Caddy

JUMPJET – Hydra

KGGGDKP – Hovercraft

OHDUDE – Helikopter

AKJJYGLC – ATV

AMOMHRER – Tanker

EEGCYXT – Dozer

URKQSRK – Planör

AGBDLCID – Monster

İyi eğlenceler