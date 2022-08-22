GTA V grafiklerini iyileştiren mod kullanıma açıldı

Yıllardır oyun dünyasına damga vuran ve popülerliğini kaybetmeyen Grand Theft Auto hala ilgi görmeye devam ediyor. Oyun içinde yer alan modlar sayesinde birçok yapılması gereken görevler yer alıyor. Böylece oyuncu sıkılmadan görevleri yerine getiriyor ve bu görevleri tamamladıkça güç ve para kazanıyor.

Bugünlerde Grand Theft Auto denildiğinde akla gelen tek şey seriye dahil olması beklenen GTA VI oyunu. Oyunu geliştirenler çeşitli modlar üzerinde çalışarak NaturalVision Evolved grafik modu beta olarak tek oyunculu hikâye için erişime açtı.

Daha önce yalnızca birkaç kullanıcıya sunulan yeni Grand Theft Auto V modu, şimdi genel olarak indirilebilir ve daha fazla oyuncunun getirdiği görsel iyileştirmeleri denemesine olanak tanıyor.

NaturalVision Evolved nedir?

GTA V yapımı grafikleri zaten oldukça dikkat çekici bir oyun ancak bunu daha mükemmel hale getirmek isteyen amatör geliştiriciler geçmiş dönemde NaturalVision adında bir mod geliştirmişti. Bu mod hava koşulları, bitki örtüsü, ortam renkleri, renk tonu haritalama gibi unsurları daha gerçekçi hale getiriyordu.

Raytraced Global Illumination ışın izleme özelliğini temel alan NV sadece Patreon üzerinde ekibi destekleyenlere sunulmuştu. NaturalVision Evolved adıyla geliştirilen yeni mod ise grafik kalitesini bir kademe daha iyileştiriyor. Yolların ve kaldırımların 3 boyut hissiyatı verecek şekilde geliştirilmesi bunlar arasında.

Beta olarak indirmeye sunulan NaturalVision Evolved hali hazırda tek oyunculu modda kullanılabiliyor. Geliştirme aşamasında olduğu için önümüzdeki dönemde daha da iyi hale geleceği düşünülüyor.