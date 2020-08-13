Güvenlik Araştırmacıları Qualcomm Çiplerde Büyük Açıklar Buldu

Check Point güvenlik araştırmacıları, Qualcomm destekli akıllı telefon kullanan herkes için ciddi tehditler buldular. Durumun vehametini anlamak için şunu diyebiriz;

Qualcomm, Google , Samsung , LG , Xiaomi , OnePlus ve daha fazlasından ileri teknoloji telefonlar dahil olmak üzere cep telefonu pazarının % 40’ından fazlasını oluşturan cihazlara gömülü ve çok çeşitli çipler sunar.

Achilles Araştırması

Araştırmacıların “Achilles” adını verdiği bu araştırmada DSP çipleri incelediler. DSP nedir yazımızın sonunda. 400 satırdan fazla bir açık söz konusu. Tabiki istismara yol açmaması için bu güvenlik açıklarının ciddi olanlarını belirtimiyorlar.

Riskler Neler

Bilgisayar korsanı potansiyel olarak aramaları kaydedebilir, verileri çalabilir, kaldırılamayan kötü amaçlı yazılımlar yükleyebilir ve hatta cihazı tutabilir.

Qualcomm, sürücüleri ve düşük seviyeli kodu güncellemeye çoktan başladı ve yakında ilgili firmalara güncelleme için sunacak. Bu güncellemeler dağıtılınca cihazınızda sürekli olarak kontrol yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Yine de, analistler, herhangi birinin bu istismarları kullanmış olma ihtimalinin çok düşük olduğunu ve bunu yapan herhangi birinin kaydına sahip olmadıklarını söylüyorlar. Google Play mağazası gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirdiğiniz sürece güvende olmalısınız.

DSP nedir?

Bir DSP (Dijital Sinyal İşlemcisi), aygıtın her kullanım alanını optimize etmek ve etkinleştirmek için tasarlanmış donanım ve yazılıma sahip bir yonga üzerindeki bir sistemdir.

Şarj etme yetenekleri (“hızlı şarj” özellikleri gibi)

Video, HD Yakalama, gelişmiş AR yetenekleri gibi multimedya deneyimleri

Çeşitli Ses özellikleri

Basitçe söylemek gerekirse, bir DSP tek bir çip üzerinde eksiksiz bir bilgisayardır ve hemen hemen her modern telefon bu çiplerden en az birini içerir.

Kaynak (ing):

https://blog.checkpoint.com/2020/08/06/achilles-small-chip-big-peril/