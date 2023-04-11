Half-Life: Alyx’i VR olmadan oynayabilirsiniz

Bilim kurgu oyunu olan Half-Life Valve Corporation tarafından geliştirilip piyasaya sürülmesinin ardından kısa sürede büyük ilgi gördü.

Half-Life serisi, adeta oyun sektöründe çığır açtı ve bir çok ödül kazandı. Daha sonra oyunun devam niteliğinde olan Half-Life 2 ve Half-Life Alyx çıkarıldı ve bu oyunlar da oyunculara farklı bir deneyim kazandırdı.

Half Life oyunu olan Alyx, VR (Sanal gerçekli başlığı) platformlar için geliştirildi ve oyun severler tarafından pek tercih edilmemişti. Bunun üzerine harekete geçen firma yeni bir mod geliştirerek Half Life Alyx için VR başlık zorunluluğunu ortadan kaldır. Oyun için geliştirilen mode sayesinde artık VR’sız oynanabilecek. Oyunda hala eksiklikler olduğundan bahsedilsede. Şirket oyun için çalışmalarına devam ettiğini ve oyunu geliştireceklerini belirtti. Modun aktifleştirildiğinin duyurulmasının ardından binlerce kullanıcı tarafından indirilmeye başlandığı belirtildi. Bu mod sayesinde oyunun daha çok ilgi görmesi bekleniyor.

No VR ismi verilen modu aktifleştirmeniz için yapmanız gereken tek şey oyuncuların mod klasörlerini oyunun ana dizinine kopyalamaları ve aktifleştirmeleri gerekiyor.

Bu mode geliştirilmeden önce Alyx’i sorunsuz bir şekilde Vive, Rift ve Windows Mixed Reality donanımlarında da oynanabiliyordu.

Half Life hileleri nasıl aktif edilir?

Her oyunda hileler olduğu gibi Half Life valve’yi oynamak istiyorsanız eğer sizin için işinizi kolaylaştıracak ufak hileleri bir araya getirdik. Bu hileler sayesinde çoklu oyunculu oynayamasanız bile tek oyunculu hikaye modunda etkinleştirebilirsiniz.

Half-Life kısayolunun üzerine sağ tıklayın. Özellikler seçeneğini seçtikten sonra dosya konumunu şu şekilde değiştirin: C:\Program Files\Sierra\Half-Life\hl.exe” -console Tamam butonuna basarak pencereyi kapatın. Half-Life’ı açın. ESC tuşunun altındaki “é” tuşuna basın. “sv_cheats 1” kodunu yazın ve Enter tuşuna basın.