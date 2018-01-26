Hangi İşlemci Daha İyi? Snapdragon 430 ve Exynos 7570

Öncelikle bilmeniz gereken bu iki işlemcide üst seviye cihazlar için tasarlanmadı. Bu yüzden mükemmel bir performans beklemeyin. Fakat akıllı telefonlar üzerinde ne yapılabiliyorsa o görevleri başarıyla yerine getirebilirler.

Her iki işlemcide Cortex A53 mimarisine sahip, 4 çekirdekli işlemci. Ancak Snapdragon 430 üzerinde daha iyi bir GPU (Ekran işlemcisi) var.

Bir Qualcomm Snapdragon 430’u Samsung Exynos 7570 ile kıyaslarken, Qualcomm Snapdragon 430, çoğu testte açık bir avantaja sahip. Snapdragon 430 28nm işlemciye sahip iken, Exynos 7570 14nanometre işlemciye sahip. Bu mimari tasarım farkı 430 serisinin daha fazla ısınacağı anlamına geliyor.

Ek olarak Snapdragon 430, 1920×1200 çözünürlüğe kadar olan bir ekranı destekleyebilirken Exynos 7570, 1280×720 çözünürlüğe kadar olan görüntüleri destekler. Snapdragon 430’un 8 çekirdeği ve 8 iş parçacığı bulunurken, Exynos 7570’in 4 çekirdeği ve 4 iş parçacığı bulunuyor.

Genel olarak iyi işlemciler. Fakat işlemcilerin kullanıldığı cihaz, üreticinin kullandığı işletim sistemi sürümü ve hızlandırmalar, iki işlemcinin de benchmark skorunu farklı cihazlarda farklı verebilir.