Hard disk hatalarının dosyalarınızı tehlikeye atmasına izin vermeyin

Pek çok kişi bu tür olası senaryoları düşünmek bile istemez fakat hard disk arızaları her zaman yaşanabilir. Üretim hataları, sabit sürücünüzün bir parçasının çalışmayı durdurması veya virüs saldırısı bu senaryoları gerçekleştirebilir. Dizüstü bilgisayarınızı yatağa fırlatmanız bile sabit sürücüye zarar verebileceği söylenir. Bu yüzden cihazlarınızı dikkatli kullanmanın yanı sıra uygun bir antivirüs programı kullandığınız da emin olun. Bu önemlere rağmen sabit sürücülerinizin çalışmayı durdurmayacağı garantisi yoktur. Sabit sürücü arızaları canınızı çok sıkabilir. Sürücüde depolanan dosyalarınıza erişmenize izin vermeyebilir ve verilerinizi tehlikeye atabilir.

Dosyalarınızın gittiğini farketmekten daha kötüsü yoktur. Bu dosyalar veri türü farketmeksizin bozulabilir ve kendinizi çok kötü bir durum içinde bulabilirsiniz. Kişisel verileriniz, anılarınız veya işiniz için gerekli dosyaları kaybetmeniz sizi rahatsız edecektir. Hiç kimse dosyalarını kaybetmekten hoşlanmaz. Çözümü olmayan bir sorun gibi gözükse de sabit disk kurtarması yapmanın ve kayıp dosyalarınızı geri almanın mümkün olduğunu bilmeniz gerekir. Bunun için IT uzmanlarına yüksek miktarlarda ödeme yapmanızdan bahsetmiyoruz. Eğer bu tür bir durumdaysanız size bir sürprizimiz var. Size yardımcı olacak çözüm tamamen ücretsizdir. Evet, sabit disk arızası durumunda bile hiç para harcamadan dosyalarınızı kurtarmanın bir yolu var.

Bu çözüm EaseUS Veri Kurtarma Sihirbazı olarak adlandırılır ve özellikle kayıp dosyaların kurtarılması için geliştirilmiştir. Sabit disk hatası veya herhangi bir nedenle kaybolan dosyalarınızı EaseUS geri getirecektir. Sabit disk kurtarma işlemini ve diğer kurtarma türlerini kolayca gerçekleştirebilir ve normalde bulamayacağınız herhangi bir tür dosyayı size bulabilir. Basit görünümlü ve kullanımı kolay bir kurtarma yazılımıdır, fakat yaptığı işlerde oldukça etkilidir. Bu nedenle, ücretsiz olmasına rağmen, EaseUS işini doğru şekilde yapacak ve beklentinizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Tabii ki, özgür yazılımdan bahsettiğimiz için, muhteşem bir tasarıma sahip olmasını beklememelisiniz. Bu yazılım sadece pratik amaçlar için oluşturulmuştur. Ancak, basit tasarım ve kolay kullanıcı arayüzü, işleri hızlı bir şekilde halletmek için tam ihtiyacınız olan programdır. EaseUS, bu tür bir yazılımı kullanma konusunda hiçbir deneyimi olmayan kişiler için hazırlanmıştır; bu yüzden herkes için önerilen bir çözümdür.

Artık sizde biliyorsunuz, sabit disk arızası gibi tatsız bir olayla karşılaşsanız bile EaseUS etkili bir sabit disk kurtarma işlemi gerçekleştirerek dosyalarınızı geri alır. Ayrıca cihazınıza virüs bulaşması, kötü amaçlı yazılımlar tarafından saldırıya uğraması veya yanlışlıkla geri dönüşüm kutusunu boşaltmanız durumunda da EaseUS'un dosyalarınızı geri alabileceğini bilmeye değer.