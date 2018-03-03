Harry Potter: Hogwarts Gizemi Oyunu İçin Ön Kayıtlar Açıldı

Harry Potter hayranları için Jam Studio’dan yeni oyun geliştirildi ve ön kayıtları açıldı.

Ön kayıtlar yaptığınız zaman oyunun gerçek sürümü piyasaya çıktığı anda size oyunu indirmeniz için bildirim gelecektir. Ayrıca oyunu çok merak edenler içinde oyunun fragmanı da yayınlandı.

Jam Studio ön kayıtlar için açıklama yapmadan önce oyundan bir parça alıp yayınladıktan sonra çok geçmeden oyunun resmi fragmanını piyasaya sundu. Jam City kurucularından biri Harry Potter severlerine bir mesaj bıraktı.

“Tüm Harry Potter sevenlere, Harry Potter: Hogwarts: Gizemi’ni 2018’in en çok beklenen mobil oyunlarından biri yaptıkları için minnettarız. Oyunu ön kayıta açmaktan ve oyun severlerle resmi fragmanı paylaşmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Bu fragman kendi karakterinizi yaratıp Hogwarts davet mektubunuz almanızla açılıyor ve oyun içinde karşılaşacağınız bir çok önemli sahneyi bir araya getiriyor,” mesajını aktardı.

Ön Kayıt yaptırmak için Tıkla

Resmi Tanıtım Videosu