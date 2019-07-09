Hearthstone Global Finallerine Geri Sayım Başladı

BlizzCon’da Gerçekleşecek Karşılaşmalarda Dünyanın En İyi Oyuncuları 500.000$’lık Ödül Havuzu İçin Yarışacak

Her yıl gerçekleşen Hearthstone Global Finals için bu yıl da gözler Blizzcon’a çevriliyor. Dünyanın en iyi Hearthstone oyuncusu olmak için yarışacak sekiz kişi, büyük kupayı kaldırmaya ve toplamda 500.000$ değerindeki ödül havuzundan pay kapmaya çalışacaklar.

Halihazırda 1. sezonu devam etmekte olan Grandmasters Tour kapsamında, birinci sezon playoff maçları sonunda her bölgeden bir Grandmaster olmak üzere toplamda 3 Grandmaster, büyük finalde yarışmaya hak kazanacaklar. Benzer şekilde 2. Sezon sonunda da 3 bölgenin en iyisi 3 Grandmaster finallere yükselecek. Kalan 2 oyuncu ise 20 Temmuz – 6 ekim arasında oynanacak China’s Gold Open Series playoff maçları sonunda belirlenecek.

Twitch.TV/PlayHearthstone üzerinden seyredebilirsiniz.

BlizzCon 2019 ve Hearthstone Global Finals ile ilgili daha detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşıyor olacağız. Hearthstone Espor haberleri ve içeriklerini kaçırmamak için bizi Hearthstone Espor websitesi üzerinden ve Twitter, Facebook, YouTubehesaplarımızdan takip edebilirsiniz.