Hearthstone Grandmasters 1. Sezon Finalleri Bu Hafta Sonu Oynanıyor

Sadece turnuvaya katılanlar değil izleyiciler de harika ödüller kazanacak
10.07.2019 – Hearthstone Grandmasters’ın birinci sezon finalleri bu hafta sonu oynanacak. Avrupa, Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinin birincileri, 2000$’lık para ödülünün yanı sıra Kasım ayındaki Blizzcon 2019 fuarı kapsamında gerçekleşecek Hearthstone Global Finals’da dünya şampiyonu olmak için yarışma hakkı kazanacak.
Grandmaster 1. Sezon Playoff Maç Grupları:
Asya-Pasifik
Avrupa
Amerika
Grup A
Grup B
Grup A
Grup B
Grup A
Grup B
Alutemu (Bye)
Shaxy (Bye)
Fenomeno (Bye)
Hunterace (Bye)
Frozen (Bye)
Dog (Bye)
Surrender
DawN
Kolento
Seiko
Eddie
Monsanto
Staz
Tyler
Bunnyhoppor
Orange
PNC
Purple
Maçların tarihleri ve saatlerini Türkiye saatine uyarlanmış halde aşağıda bulabilirsiniz. Eşleşmeler, deste detayları ve gerçek zamanlı maç sonuçları için Hearthstone Grandmasters takvimine göz atabilirsiniz. Bütün maçların sadece Twitch üzerinden https://www.twitch.tv/playhearthstone adresinde yayınlanacağını hatırlatalım:
Hearthstone Grandmasters 1. Sezon, Grup A Maçları – 12 Temmuz Cuma
– Asya-Pasifik – 12 p.m.
Staz vs. DawN
– Avrupa – 7 p.m.
Bunnyhoppor vs. Seiko
– Amerika – ~10 p.m. (son Avrupa maçının hemen ardından)
PNC vs. Monsanto
Hearthstone Grandmasters 1. Sezon, Grup B Maçları – 13 Temmuz Cumartesi
– Asya-Pasifik – 12 p.m.
Surrender vs. Tyler
– Avrupa – 7 p.m.
Kolento vs. Orange
– Amerika – ~10 p.m. (son Avrupa maçının hemen ardından)
Eddie vs. Purple
Hearthstone Grandmasters 1. Sezon, Yarı Final & Final Maçları – 14 Temmuz Pazar
– Asya-Pasifik – 12 p.m.
Yarı final & Final
– Avrupa – 7 p.m.
Yarı final & Final
– Amerika – ~10 p.m. (son Avrupa maçının hemen ardından)
Yarı final & Final
Twitch hediyelerimiz geri dönüyor. Twitch.tv ve Blizzard Battle.net hesaplarını birleştiren oyuncular (farklı zamanlarda ya da üst üste toplam) üç saat boyunca aşağıda listesi verilen Twitch kanallarından birinde maçları izlediğinde bir adet Rise of Shadows kart paketi kazanacak. 6 saat ya da üzeri seyredenler ise ekstra bir Rise of Shadows paketine daha sahip olacak. Bunun yanında her saat rastgele seçilecek 1500 talihli izleyici de Klasik kart paketi kazanıyor olacak.
Grandmasters 1. Sezon Playoff Maç Detayları
Gün/Saat: 12 – 14 Temmuz, 12 p.m. – 1 a.m.
Hediyeler: Toplamda iki adet Rise of Shadows Kart Paketi
Random hediyeler: Her saat 1,500 klasik kart paketi
Kimler Neler Demiş?