Hedef Girişim ve İdealist Danışmanlık kripto para ICRYPEX platformuna yatırım yaptı

Finansal teknolojiler alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Hedef Girişim ve İdealist Danışmanlık, Türkiye’nin önde gelen kripto para alım satım platformlarından biri olan ICRYPEX’in yüzde 30’una ortak olduklarını açıkladı. Ortaklık anlaşması neticesinde Hedef Girişim’in payı yüzde 10, İdealist Danışmanlık’ın payı ise yüzde 20 olarak belirlendi.

Öz kaynaklarla teknolojisini geliştiriyor

Güçlü teknolojik altyapısı ile 10 milisaniyenin altında işlem yapılabilen ICRYPEX, Şubat 2021’de 42 Bitcoin ödeme yaparak Beşiktaş Erkek Basketbol A Takımı’na sponsor olmuştu. Nisan 2018’de kurulan ICRYPEX, Türk bilgisayar bilimcisi Profesör Dr. Emin Gün Sirer tarafından geliştirilen Avalanche protokolünü kullanan Avax zincirlerini, Türkiye’de listeleyen ilk borsa olmuştu. Toplam 129 kişilik ekibiyle hizmet veren ICRYPEX, USD ve Usdt para birimlerini aynı anda sunan tek platform olarak Türkiye’de öne çıkıyor.

ICRYPEX, 2019 Şubat’ından itibaren ikinci faz geliştirmelere yoğunlaşmış ve mevcut durumda kullanılan websitesi, matching motorları, saklama-süpürme servisleri gibi ürünleri, şirketin kendi geliştirme ekibi tarafından geliştirildi.

Güçlü şirketlerden önemli yatırım

Hedef Girişim, özellikle finansal teknoloji alanında yatırımlar gerçekleştiriyor. Ftech Labs Bilişim A.Ş., Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş., Eko Hesap Bilgi Teknolojileri A.Ş., İdealist Danışmanlık A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.; Hedef Girişim’in pay sahibi olduğu şirketlerden bazıları olarak öne çıkıyor.

İdealist Danışmanlık ise danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra teknoloji alanında yatırımlar yapıyor. Veri dağıtım hizmeti veren İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.’nin yüzde 100’üne sahip olan İdealist Danışmanlık, İdeal Data iştiraki olan İdeacore şirketi ile bankalar ve aracı kurumlara yazılım çözümleri sunuyor. Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, İdealist Danışmanlık’ın yüzde 24,12 oranında pay sahibi.

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