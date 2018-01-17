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Hepsiburada KDV Fırsatı 17 Ocak 2018

Taylan BOZKURT 17 Ocak 2018 Fırsatlar Yorum

Hepsiburada’dan KDV Fırsatı

Hepsiburada’nın bilgisayar ürünlerinde geçerli KDV kampanyasıyla kullanıcılar pek çok ürüne indirimli fiyatlarla ulaşabilecek.

Milyonlarca ürünü tek tıkla müşterilerine ulaştıran Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, yeni bir fırsat sunuyor. Hepsiburada bilgisayar ürünlerinde, bir gecelik KDV indirimiyle uygun fiyatlı seçili bilgisayarlar sahiplerini bekliyor.

17 Ocak Çarşamba akşamı saat 18:00’da başlayan KDV indirim kampanyası, 18 Ocak Perşembe tüm gün devam edecek. Tablet kategorisinin kampanya dışında kalacağı özel günde bilgisayar bileşenlerinde de KDV indirimi geçerli olacak ve %10 indirim uygulanacak.

Hepsiburada logo (PRNewsfoto/Hepsiburada)

Hepsiburada hakkında:
Türkiye’nin lider e-ticaret markası Hepsiburada, 36 farklı kategoride, 14 milyon ürün çeşidiyle (sku) aylık 95 milyon ziyaretçinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Gebze’de 100 bin metrekare depolama alanıyla e-ticaretin en büyük operasyon merkezlerinden birine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye’de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlamaktadır. Şimdiye dek 3 kez Türkiye’nin en sevilen e-ticaret markası (lovemark) seçilen Hepsiburada, sadece Türkiye’nin değil Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’nun da en büyük e-ticaret platformudur.

www.hepsiburada.com

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Yorum

  1. Timur
    17 Ocak 2018 at 14:38

    Güzel fırsata benziyor. Hepsiburada yap bi güzellik güzel indirim yap.

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