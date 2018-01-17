Hepsiburada KDV Fırsatı 17 Ocak 2018

Hepsiburada’dan KDV Fırsatı

Hepsiburada’nın bilgisayar ürünlerinde geçerli KDV kampanyasıyla kullanıcılar pek çok ürüne indirimli fiyatlarla ulaşabilecek.

Milyonlarca ürünü tek tıkla müşterilerine ulaştıran Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, yeni bir fırsat sunuyor. Hepsiburada bilgisayar ürünlerinde, bir gecelik KDV indirimiyle uygun fiyatlı seçili bilgisayarlar sahiplerini bekliyor.

17 Ocak Çarşamba akşamı saat 18:00’da başlayan KDV indirim kampanyası, 18 Ocak Perşembe tüm gün devam edecek. Tablet kategorisinin kampanya dışında kalacağı özel günde bilgisayar bileşenlerinde de KDV indirimi geçerli olacak ve %10 indirim uygulanacak.

Hepsiburada hakkında:

Türkiye’nin lider e-ticaret markası Hepsiburada, 36 farklı kategoride, 14 milyon ürün çeşidiyle (sku) aylık 95 milyon ziyaretçinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Gebze’de 100 bin metrekare depolama alanıyla e-ticaretin en büyük operasyon merkezlerinden birine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye’de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlamaktadır. Şimdiye dek 3 kez Türkiye’nin en sevilen e-ticaret markası (lovemark) seçilen Hepsiburada, sadece Türkiye’nin değil Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’nun da en büyük e-ticaret platformudur.

www.hepsiburada.com