Hepsiburada Operasyon Merkezi Rakamları Büyülüyor

E-ticaretin 7/24 çalışan tek ve en büyük Operasyon Merkezi. Hepsiburada Operasyon Merkezi ile yüksek hız, kaliteli online alışveriş deneyimi

Müşterilerine kusursuz online alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla yatırımlarına aralıksız devam eden Hepsiburada, Gebze’deki Operasyon Merkezi’nde müşterilerinin beklediği hızı sağlamak, daha güvenli ve iyi bir hizmet sunmak için çalışıyor.

Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, “Sektörün en büyüğü olan Operasyon Merkezimiz, müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için önemli bir gücümüz” derken, yaptıkları yatırımlar sayesinde ürünlerin depodan çıkış ve müşterilere ulaşma hızını önemli oranda artırdıklarını söyledi.

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu kimliği ve üstün teknolojiye sahip altyapısıyla sektörün gelişimine önemli katkılar sağlayan Hepsiburada, müşterilerinin farklılaşan ihtiyaçlarını karşılamak ve değişen dijital müşteri deneyimi ve trendler ile birlikte en iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmaya devam etmek için yatırımlarına devam ediyor. Bu doğrultuda 2016 yılında Operasyon Merkezi’ni devreye alan ve bugüne kadar toplam 100 milyon TL üzerinde yatırım yapan Hepsiburada, sektörün en büyüğü olan merkezin kapılarını ilk kez basına açtı.

Güçlü operasyon, güçlü müşteri deneyimi sağlıyor

Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, “Platformumuzun temel hedefi, müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini yaşatmaktır. Bunun için doğru ürün, doğru zamanda, hasarsız ve müşteri taahhüt ettiği zamanda teslim edilmelidir. Hepsiburada olarak, dijital müşteri deneyimini olabildiğince üst düzeye çıkarmak için oldukça yoğun çalışıyoruz. 2016 yılında devreye aldığımız Hepsiburada Operasyon Merkezi, müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için önemli bir gücümüz…” dedi.

Hepsiburada’dan bir ilk: farklı siparişler tek bir kolide teslim ediliyor

Hızın kendileri için her zaman öncelikli bir nokta olduğunu vurgulayan Taner Timirci, “Hepsiburada Operasyon Merkezi sayesinde, sipariş edilen bir ürün merkez’den 1 saat içerisinde çıkıyor, İstanbul’da Hepsiexpress ile sipariş veren bir müşteriye ürününü adresine 3 saatte teslim ediyoruz. Örneğin sabah 09:00’a kadar siparişini veren bir müşterimizin ürünü 12:00’da adresinde olabiliyor.

Müşterilerine ilkleri sunma hedefiyle hareket ettiklerini aktaran Timirci sözlerine söyle devam etti. “Örneğin müşterilerimizin farklı siparişlerini tek bir kolide, bir seferde teslim edebilmemiz müşterilerimizle olan bağımızı kuvvetlendiriyor.”

Hepsiburada’nın müşteri deneyimini olabildiğinde kusursuz hale getirmek için teknolojisine aralıksız yatırım yaptığının altını çizen Taner Timirci, halen Türkiye’de birçok dağıtım şirketinde bulunmayan akıllı otomasyon sistemleri ve güçlü teknolojik altyapının altını çizerek konveyör ve sorter sistemleri yatırımını gerçekleştirdiklerini, bu yıl içinde de otomatik paketleme hattını devreye alarak ürüne özel otomatik paketleme yapmaya başlayacaklarını söyledi.

10 milyon adet ürün sevkiyat kapasitesi

Gebze’de, iki kat üzerinde 100 bin metrekare depolama alanıyla Türkiye’de e-ticaretin en büyük operasyon merkezi olan Hepsiburada Operasyon Merkezi’nde, büyük çoğunluğu temel tüketim ürünlerinden oluşan, 30 kategoride, 210 bin ürün ve 1,6 milyon adet ürün varyasyonu stokta yer alıyor. Dijital dünyadaki müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillenen Hepsiburada Operasyon Merkezi, aylık 10 milyon adet ürün sevketme kapasitesi ile 7 gün 24 saat aktif olarak hizmet veriyor.