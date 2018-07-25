Hepsiburada, Türkiye’nin 6 aylık internet alışveriş tercihlerini açıkladı

E-ticarette altın sürprizi

* Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada’nın verilerine göre, 2018’in ilk 6 ayında en hızlı büyüyen kategori %269 ile sinema bileti ve film kategorisi olurken onu %130 ile ofis ve kırtasiye takip etti. 6 aylık dönemin sürprizi ise talepte %110 artış gösteren altın kategorisi oldu.

* Trabzon’da gerçekleştirilen Hepsiburada E-ticaret Zirvesi’nde ilk kez açıklanan, 6 aylık trend raporuna göre, Türkiye’de internette en çok alışveriş yapılan saat 21.30 olurken, en çok tercih edilen gün Pazartesi oldu.

* İstanbul, İzmir, Ankara dışındaki 78 ilin toplam e-ticaret alışverişindeki payı %61’e ulaşırken, e-ticaret hacmini en hızlı büyüten ilk 3 il ise, sırasıyla %121 ile Gaziantep, %96 ile Kocaeli, %91 ile Denizli oldu. Trabzon ise %85 ile büyümede üst sıralarda yer aldı.

Hepsiburada, Anadolu’daki işletmelerin işlerini büyütmesi, yeni işletmelerin ekonomiye katılması ve yerel ticareti desteklemek amacıyla başlattığı e-ticaret seferberliğinin Trabzon durağında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye’de 2018’in ilk yarısındaki e-ticaret alışkanlık ve eğilimlerini açıkladı. Trend Raporu adıyla her 6 altı ayda bir yayınlanacak olan raporda, Hepsiburada’dan alışveriş yapan müşterilerin en çok tercih ettikleri ürünlerden, en fazla arama yapılan kelimelere, özel günlerde en çok tercih edilen hediyeliklerden il ve yaşa göre eğilimlere kadar birçok bilgi paylaşılıyor. 30’dan fazla kategoride 14 milyonun üzerinde ürün çeşidiyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Hepsiburada’nın yayınladığı trend raporu kapsamında 2018’in ilk yarısında gerçekleştirilen alışverişlerde, geçen yıl aynı dönemine göre %40’lık bir artış yaşandığı belirtildi.

Her saniye 1 ürün satılıyor

2018 yılının ilk 6 ayında ortalama 80 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapan Hepsiburada’da, saniyede 1 ürün satışı yapıldı. Her bir ziyaretin yaklaşık 5,5 dakika sürdüğü Hepsiburada’nın aynı dönemdeki ziyaret trafiğinin %76’sını mobil, %24’ünü de web kullanıcıları oluşturdu. Mobil kullanıcı sayılarındaki büyüklüğe dikkat çeken Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Türkiye’de mobil penetrasyon oranı %94.6. Bu da Türk tüketicilerinin cep telefonlarında giderek daha fazla zaman geçirdiği ve tüm ihtiyaçlarını oradan karşıladığının bir göstergesi. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini odak noktamıza koyup onların hayatını kolaylaştırma felsefesinden yola çıkarak biz de Hepsiburada mobil uygulamamızı her geçen gün geliştiriyor ve yeniliyoruz. Müşterilerimizin ürünlerimize daha kolay ulaşması, alışverişlerini hızlı ve pratik olarak tamamlamaları bizim için çok önemli.” dedi.

Türkler en çok ne satın alıyor

2018 yılının Ocak-Haziran döneminde Hepsiburada’dan en çok alışveriş yapılan ilk 5 kategori; Temel Tüketim ve Gıda, Sağlık ve Güzellik, Anne Bebek ve Oyuncak, Telefon ile Kitap oldu. Önceki yılın aynı dönemine göre ise sipariş adetlerinde en çok büyüme gerçekleştiren ürün kategorisi; Film ürünleri olurken onu Ofis Kırtasiye, Altın, Bahçe, Müzik ve Temel Tüketim kategorileri takip etti. 2018 yılının Ocak-Haziran dönemi Hepsiburada trend verileri incelendiğinde en fazla talep gösterilen ürünlerin bebek bezi, akıllı bileklik, kedi-köpek maması, cep telefonu ve çeyrek altın olduğu belirtildi.

E-ticaretin yıldızı bebek bezi

Hepsiburada e-ticaretin yıldız ürünlerinin belirlendiği 6 aylık trend raporu verilerinde, en çok satın alınan ürünün bebek bezi olduğunu açıklandı. Ürünlerin seçilen adrese hızlıca teslim edilerek müşterileri taşıma zahmetinden kurtarması ve özel fiyat avantajları sebebiyle aileler bebek bezini Hepsiburada’dan almayı tercih etti.

Kadınların internet alışverişlerinde %24 artış

Ocak-Haziran 2018 döneminde çok alışveriş yapan yaş grubu 25-30 yaş aralığı olarak açıklandı. Ocak-Haziran 2017 ile 2018 dönemleri karşılaştırıldığında erkeklerin alışveriş yapma sıklığı %14 oranında yükselirken kadınların e-ticaretten alışveriş yapma sıklığı %24 oranında artış gösterdi. Erkeklerin e-ticaret alışverişinde en çok tercih ettiği kategoriler; elektronik, oto aksesuar, kişisel bakım, spor malzemeleri olurken, kadınlar anne bebek ve çocuk, pet ve kozmetik kategorilerini tercih etti.

Gaziantep online alışverişi sevdi

Geçtiğimiz son 6 ayda alışveriş sıklığı en yüksek olan bölgeler sıralamasında birinciliği Marmara alırken, ardından Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz geldi. Alışveriş sıklığını önceki döneme göre en çok artıran illeri de açıklayan Hepsiburada sıralamayı; %121 Gaziantep, %96 Kocaeli, %91 Denizli, %90 Adana, %89 Çanakkale, %88 Siirt, %85 Tekirdağ, %85 İzmir, %85 Trabzon, %84 Düzce şeklinde paylaştı. Trend verileri kapsamında müşterilerin ödeme tercihlerini de masaya yatıran Hepsiburada alışverişlerde %98 oranıyla en çok kredi kartı kullanıldığını, ardından ise havale ve alışveriş kredisinin geldiğini açıkladı.

Kadın Girişimcilerden büyük atak

Binlerce marka ve işletmeyi, milyonlarca potansiyel müşteriyle buluşturan Hepsiburada Pazar Yeri ekosistemi içinde yer alan Kadın Girişimciler kategorisi, geçtiğimiz döneme göre son 6 ayda %75 büyüme kaydetti. Kendi ürünlerini üreterek ya da farklı ürünlerin ticaretini yaparak Hepsiburada’nın aylık 80 milyonun üzerindeki ziyaretçisinden yararlanan kadın girişimciler, kendilerine verilen özel teşviklerle e-ticaret pazarında kendilerine yer buldu. Hepsiburada’nın Pazar Yeri modeli kendi klasmanı içinde son 6 ayda, önceki döneme göre %45 artış gösterdi.

Alışveriş yapmadan en çok hangi kelimeler aratılıyor

Türkiye’de online ve offline alışveriş yapanların %61’inin Google’da ürün araması araması yaparken, %60’ının Hepsiburada’dan arama yaptığını kaydeden Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, bu oranın müşterilerin Hepsiburada’ya duydukları güveni de gösterdiğine işaret etti. Hepsiburada’nın trend verilerine göre geçtiğimiz 6 ayda en çok aranan kelimeler akıllı bileklik, kitaplık, mouse, çanta, klavye, valiz, monitör, TV ünitesi, duvar saati, akıllı saat, parfüm, tablet olarak açıklandı. Sevgililer Günü’nde sinema bileti, akıllı telefon ve parfüm kelimeleri aranırken Kadınlar Günü’nde bilgisayar, parfüm, kol saati kelimeleri arandı. Ramazan’da ise akıllı telefon, buzdolabı, klima kelimeleri aranırken Babalar Günü’nde en çok aranan kelimeler akıllı telefon, sinema bileti ve oyun konsolu oldu.

Trabzon’da e-ticaret seferberliği

Daha önce Adana, Bursa, Antalya, İzmir, Kayseri ve Gaziantep’te gerçekleştirilen Hepsiburada E-Ticaret Zirvesi’nin 7. durağı bu defa Trabzon oldu. Yıl sonuna kadar e-ticaret zirveleriyle şehir şehir dolaşarak 10.000’in üzerinde küçük-orta ölçekli yerel girişime ulaşmayı hedefleyen Hepsiburada, bu girişimiyle e-ticarete katılımı artırarak Türkiye ekonomisinin kalkınmasına destek oluyor. Trabzon’da faaliyet gösteren küçük-orta ölçekli girişimciler ve esnaflarla bir araya gelen Hepsiburada, gerçekleştirdiği e-ticaret zirvesinde Trabzon’un online alışveriş verilerini de açıkladı. Açıklanan verilere göre; 35-45 yaş grubunun daha fazla alışveriş yaptığı Trabzon’da en çok alışveriş yapan ilçe Ortahisar olurken onu Merkez, Akçaabat, Of, Yomra ve Sürmene ilçeleri takip ediyor.

Trabzonluların Hepsiburada’dan tercih ettiği ürünler incelendiğinde toz maskesi, priz, bebek ıslak mendili, bebek şampuanı, bebek bezi, şampuan, saç boyası, usb bellek, top ve egzersiz aletleri dikkat çekiyor. En çok yapı malzemeleri kategorisinden alışveriş yapan Trabzonluların bu tercihleri, ev ve işyeri bakımını kendilerinin üstlendiğini ortaya koyuyor. Yapı malzeme kategorisinin ardından ise en çok anne bebek, oyuncak ürünleriyle, sağlık güzellik, bilgisayar ve spor ürünleri öne çıkıyor.

Hepsiburada Trabzon E-ticaret zirvesine katılarak, Hepsiburada’yla çalışmaya başladıktan sonra işlerini nasıl geliştirdiklerini anlatan “Hırdavatan” markasından Sinan Sezgin, “Şirketimizin kuruluşu 1946 yılına dayanıyor. E-ticaret ile tanışana kadar sadece çok sınırlı bir bölgede hizmet verebiliyorduk. Her ne kadar bulunduğumuz il ve çevre illere hitap edebilsek de internetin ve online alışverişin artık hayatımızda vazgeçilemez noktaya ulaşması bizim gibi doğu şehirlerinden ticaret yapan firmaları büyük bir araştırma ve partner arayışı içini itti. Hepsiburada ile tanışmadan önce bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar şehir ile ticaret yaparken, şimdi Türkiye’nin 81 iline ürün gönderen bir firma olduk. Artık tüm Türkiye ile rekabet ediyor ve rakiplerimizi de yakından takip etme şansına sahibiz. Hepsiburada’nın sunduğu disiplin ve stok titizliği, bizim de kendimizi bu konuda kendimizi geliştirmeye yardımcı oldu. Önceden sadece perakende mağazamız üzerinden satış yaparken, şu anda ise Hepsiburada üzerinden e-ticaret satışlarıyla ilgilenen 3 kişilik bir ekibimiz bulunuyor. Büyüyen bu pazar ve Hepsiburada’nın pazardaki liderliği sayesinde hem çalışan sayımızın, hem de ticaret hacmimizin gün geçtikçe artacağına eminim.” dedi.

Dualpazar markasıyla Hepsiburada Pazar Yeri iş ortaklarından Onur Çelik ise, “Dual Bilgisayar’ı 2009 yılında kurduk, ilk başlarda ağır bir zincir mağaza baskısı hissettik. Bu durum karşısında sürekli arayış ve çözüm üretme çabasındaydık. Arayışlarımızın sonucunda online satış tekniklerini uygulamaya başladık. Dualpazar fikrini de bu dönemlerde hayata geçirdik. Hepsiburada ile yolumuz kesiştikten sonra e-ticaret alanında çok daha başarılı işlere imza attık, zincir mağazalara karşı bizim de satış gücümüz olduğunu kanıtladık. E-ticarete giriş yapmak ve yer edinmek isteyen firmalara önerim, yollarını mutlaka Hepsiburada ile kesiştirmeleri olur. Farklı pazar yerleri ve online satış platformları olsa da Hepsiburada’yı farklı kılan en önemli özellikleri, ürünlerin satın alınma aşamasından, alıcıya ulaşmasına, ulaştıktan sonra yaşanabilecek olumsuzluklara varıncaya kadar satıcı mağaza ile birebir iletişimde kalarak, son tüketiciyi profesyonelce yönlendirmeleridir. Satış ve kargo anlaşmaları gibi önemli noktalarda katkı sağlayıp, işimize daha çok odaklanabilmemiz noktasında bize yardımcı oluyorlar.” dedi.

Basın bülteni