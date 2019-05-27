Hepsiburada Xiaomi Redmi S2 indirimi ve Mi Band Kampanyası

XIAOMI’DEN FLAŞ İNDİRİM

Hepsiburada Xiaomi Redmi S2 indirimi başlıyor. İndirim kapsamında akıllı telefon uygun fiyatla satın alınabilecek. Kampanya 28 Mayıs günü saat tam 13:00‘da başlayacak.

Global teknoloji lideri Xiaomi, amiral gemisi telefonları, uygun fiyat politikasıyla Türkiye’de kısa zamanda teknoloji tutkunlarının vazgeçilmez markası oldu. Kısa zamanda tükenen stoklarıyla ilginin merkezi haline gelen Xiaomi, yeni bir kampanya ile teknoloji severlerin karşısında!

Hepsiburada Xiaomi Redmi S2 indirimi başlıyor. İndirim kapsamında akıllı telefon çok özel fiyatla satın alınabilecek. Kampanya 28 Mayıs günü saat tam 13:00‘da başlayacak. Kampanya kapsamında telefonu satın alan ilk 100 kişiye hediye powerbank. Ek olarak, sipariş görselini Facebook üzerinden paylaşıp Xiaomi Türkiye resmi Facebook hesabını etiketleyen ilk 20 kişiye ise Mi Band 3 hediye!

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Performansı güçlü Redmi S2

16 MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip Xiaomi Redmi S2’nin kamera performansı ayırt edici özelliklerinin başında geliyor. Xiaomi Redmi S2 arkasında ise iki kamera bulunuyor. Biri; 12 MP çözünürlüğünde diğeri ise 5 MP çözünürlüğünde.Yapay zeka destekli kameranın yüz algılama özelliği ve portre modu dikkat çekiyor.

Android 8.1 Oreo destekli Redmi S2 MIUI 9.5 arayüzüne sahip. 3 GB RAM ile gelen telefonun 32 GB’lik dahili hafızası bulunuyor. Bataryası ise 3.080 mAh gücünde.

Xiaomi hakkında

Xiaomi Corporation, Nisan 2010’da kuruldu ve 9 Temmuz 2018’de Hong Kong Borsası’nın Ana Piyasası’nda yer aldı (1810.HK). Xiaomi, temelinde bir IoT (Nesnelerin İnterneti) platformuna bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlara sahip bir internet şirketidir.

Kullanıcılarıyla arkadaş olma vizyonuyla ve kullanıcılarının kalbindeki “en havalı şirket” olma özelliğiyle Xiaomi, sürekli inovasyona, kaliteye ve verimliliğe kendini adamıştır. Şirket, inovatif teknolojileri kullanarak dünyadaki herkesin daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için dürüst fiyatlarla inanılmaz ürünler üretiyor.

Şu anda dünyanın dördüncü en büyük akıllı telefon markası olan Xiaomi, 100 milyondan fazla akıllı cihazın (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bağlı olduğu dünyanın en büyük tüketici IoT platformunu kurdu. Halihazırda birçok pazarda liderlik konumunu elde etmiş olan Xiaomi ürünleri dünya çapında 70’den fazla ülkede ve bölgede yer alıyor.