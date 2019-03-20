Hepsiburada’dan bilgisayar ürünlerinde KDV Sürprizi 21 Mart 2019 Son

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, “KDV’si Bizden” sloganıyla müşterilerine her ay çeşit çeşit ürünü KDV tutarı kadar indirim yaparak sunuyor. Hepsiburada müşterileri, 21 Mart Perşembe gün sonuna kadar laptoplar, bilgisayar bileşenleri (ekran kartı, işlemci, ram, anakart, SSD), çevre birimleri ve daha birçok üründe KDV tutarı kadar indirimle alışveriş yapabiliyor.

Hepsiburada’dan 21 Mart Perşembe gün sonuna kadar KDV Sürprizi

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, bilgisayar ve bilgisayar teknolojisi ürünleri almak isteyenlere özel olarak “KDV’si Bizden” sloganıyla başlattığı fırsatlar serisiyle, müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hepsiburada satıcılı ürünlerde geçerli olan KDV kadar indirim kampanyası, 21 Mart Perşembe günü 23.59’a kadar devam edecek. Kampanyaya MSI, Asus, JBL, WD, ViewSonic gibi beğenilen markaların taşınabilir bilgisayar, kulaklık, taşınabilir disk, monitör ürünleri ve daha birçok çeşitli teknolojik ürün dahil olacak.

Kadınlar daha çok bilgisayar almaya başladı

Hepsiburada’nın KDV’si Bizden fırsat dönemlerinden alınan trend verilerine göre; önceki ay ile karşılaştırıldığında, kadınların bilgisayar ürünlerine gösterdiği rağbetin 2 kat artış gösterdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda kadınların çocuklarına ve eşlerine de özel günler için teknoloji ürünleri hediye etme alışkanlığının giderek arttığı açıklandı.

Bilgisayar ürünlerine en fazla talep 26-45 yaş grubundan gelirken, 18-25 yaş grubunu oluşturan gençler ve öğrencilerin de bilgisayar ürünlerine olan ilgisinin dikkate değer şekilde artış gösterdiği belirtildi. Paylaşılan verilere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Bursa, Adana, Antalya, Kocaeli, Manisa ve Balıkesir illeri bilgisayar ürünlerine en fazla talep gösteren iller olarak sıralandı.

Kampanya kapsamına dahil olan ürünlere Hepsiburada platformu üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.