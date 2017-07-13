Her Android Kullanıcısının Bilmesi Gereken 6 Özellik

Android her yıl yeni bir sürüme geçiş yapıyor. Her yeni sürümde bir çok özellik geliyor ve günlük kullanımda bir çok özelliği kaçırabiliyoruz. Hoşunuza gidebilecek 8 özelliği bir araya getirdik. Android bir çok marka ve telefon modelinde çalışabilen aynı zamanda özelleştirilebilen bir kısmı açık kaynaklı bir yazılım. Bu özellikler popüler telefonlara göre verildi. Bazı telefonlarda çalışmayabilir.

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1 - Play Store'da yüklü olan uygulamalarınıza kısayoldan ulaşın

Eğer isterseniz Google Play Store uygulamalarınızın listesine kısayol yaratabilirsiniz. Uygulama güncellemelerini takip edebilir ve uygulamalarınızı kontrol edebilirsiniz.

Bu özellik sadece Android 7.1.1 sürümünü veya Nova Launcher'ı destekler.

Play Store uygulama kısayolunu basılı tutun.

Açılan Uygulamalar menüsünün tekrardan basılı tutun

Çıkan kısayol simgesini sürükleyerek ekranınıza kaydırın

2 - Son kullandığınız uygulamalar üzerinden uygulama bilgilerine ulaşın

Her Android uygulamanın Uygulama Bilgisi ekranı bulunuyor. Bu ekranda uygulamanın ara belliği temizleyebilir, silebilr, devre dışı bırakabilir, izinleri veya bildirimleri ayarlayabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın varsayılan olarak nasıl açılacağını da ayarlayabilirsiniz. Youtube linkine tıkladığınızda Youtube uygulamasının açılmasını veya açılmamasını belirleyebilirsiniz.

Son uygulamalar menüsünü açın.

Detaylarına bakmak istediğiniz uygulamanın logosuna basılı tutun.

Sağ kısımda bir ünlem işareti belirecektir.

Ünlem işaretine tıklayın.

Artık yukarıda saydığımız işlemleri yapabilirsiniz.

3. Meraklı insanların telefonunuza bakmasın engelleyin

Telefonunuz kişisel bilgiler ve hassas içeriklerle doludur. Bir başkası bu bilgileri ele geçirdiğinde tedirgin olmanız gayet doğal. Ekran iğnesi özelliği ise telefonunuzu başkasına teslim ettiğinizde size huzur verecek bir özelliktir. Bir uygulamayı kilitlemenize olanak verir. Telefonu alan kişi sadece o uygulamayı kullanabilir. Eğer uygulamadan çıkarsa telefon otomatik ekran kilidine geçer.

Ekran Sabitleme uygulaması henüz açık değilse açmak için aşağıdaki ayarları uygulayın.

Ayarlara gidin

Güvenlik bölümüne gidin

Ekran sabitleme veya Ekran pimi uygulamasını aktif edin.

Kullanmak için

Kilitlemek istediğiniz uygulamayı açın.

Son uygulamaları açın ve açık bırakmak istediğiniz uygulamayı öne getirin.

Sağ alt kısımda pin işaretini göreceksiniz.

Çıkmak için geri tuşuna basılı tutun. Ekran kilidine dönecektir.

4. Kısayolları özelleştirin

Farkında olmayabileceğiniz en yeni Android özelliklerinden biri, özel Hızlı Ayarlar Düzenlemedir. Hızlı Ayarlar, bildirim alanında olup, WiFi, Bluetooth ve bir dizi başka şey üzerinde hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar.

Ayrıca Google Play Store'da ilgili uygulamalarda bulunur.

Hızlı Hava Durumu

Caffeinate - 5 dakika boyunca ekranı açık tutun

Quick Search Tile - Hızlı web araması

Kendi kısayollarınızı oluşturun

Nasıl kullanılır?

Hızlı kısayolları aşağı çekin

Kalem simgesine tıklayarak düzenlemeye girin (Çark simgesi değil)

İstediğiniz kısayolları sürükleyerek değiştirin

5. Uygulamaların arka planda veri kullanmasını kısıtlayın

Mobil internetin en kötü yanı kota sorununuzun olmasıdır. Sınırınızı aşmadan ay sonunu getirmek için büyük mücadele gerekir. Özellikle uygulamalar arka planda veri kullanırken işiniz iyivce zorlaşabilir. Android'in bu konuda önemli bir aracı vardır. Veri sınırlama.

Nasıl kullanırsınız?

Ayarlara gidin

Veri kullanımı menüsünden Veri Tasarrufuna girin

Aktifleştirdiğinizde size mobil veri kullanan uygulamaları gösterecektir

6. Meraklı gözlerden kilit ekranı bildirimlerini gizleyin

Kilit ekranın bir çok özelliği vardır. Fakat dışarıdayken bazı bildirimlerin herkes tarafından görülmesini istemeyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin.

Ayarlar

Bildirimler

Çark simgesine dokunun

Bildirimler menüsünde "Kilit Ekranında" yazan yere tıklayın

Size 3 seçenek sunacaktır.

Hiç bildirim gösterme Tüm bildirim içeriğini göster Hassas bildirim içeriğini gizle

Bu özelliği uygulamalara özel olarak kullanabilirsiniz.

Gelen bildirimi basılı tutun ve sağ kısımda ünlem işareti çıkmasını bekleyin. Ünleme tıklayın ve aynı işlemleri tekrar edin.