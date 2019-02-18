Herkese Bu Reklamı Konuşuyor Peak Com

Bu akşam 41 farklı televizyon kanallarına aynı anda bir görüntü geldi. Normal bir sigorta reklamı gibi başlayan görüntüler bir anda değişti ve Matrix filmine gönderme yaparak bilgisayar ekranı gibi gözükmeye başladı. 3dk süren reklam filmi Google aramalarına ve sosyal medyada hemen tepki gördü. Twitter'da trend listesine giren Pek, Google üzerindeki aramalarda da zirve yaptı.

Peak Nedir

Peak.com, mobil platformlara oyun geliştiren bir teknoloji firması. İki adet mobil oyunu bulunan firmanın oyunları milyonlarca indirmeye ulaşmış durumda. Dünya çağında ise 300 milyon kişiye ulaştıklarını söylüyorlar. Firmanın web sitesinde yazdığına göre 2 adet geliştirme aşamasında projeleri de bulunuyor.

Peak Games, Türkiye'den çıkmıkmış ve yabancı ortaklara ulaşmış bir şirket. Peak Games’in Toy Blast oyunu ABD’nin en çok oynanan 10 oyunu arasında yer alıyor.

Peak aramasının Google sorguları

Reklam sonrası web sitelerinde karşılayan metin ve video:

https://www.youtube.com/watch?v=UX5TKOeg6IE

Hoş geldin!

Biz bir takımız, İstanbul’dan.

Yolculuğumuz 8 yıl önce, Türkiye’den dünyaya uzanan bir teknoloji şirketi olma hayaliyle başladı.

Takım olmayı ve gelişmeyi her türlü başarının önüne koyarak ilerledik. Dünyaya etki edecek ürün ve teknolojilerin ancak bu anlayışla yaratılacağına inandık.

Bugün, dünyanın en büyük mobil uygulama geliştiricilerinden biriyiz. Ürünlerimiz 193 ülkede, 300 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Hayallerimiz ise bunun çok daha ötesinde.

Milyarlarca insanın hayatına dokunan teknolojiler geliştirmek ve dünyayı değiştirmek için takım arkadaşları arıyoruz.

İşte bu nedenle sana ulaşmak istedik. Bizim için tecrübelerinin değil, hayallerinin büyüklüğü önemli.

Seni sonuna kadar destekleyen bir ekibin olsun istiyorsan, tanışalım.

Peak'i bu yaratıcı reklamından dolayı tebrik ederiz.