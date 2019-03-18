Hindistan Yeni Helikopter İHA Geliştiriyor

Hindistan, insansız hava araçları (İHA) için en hızlı büyüyen pazarlardan. Aynı zamanda dünya çapında askeri amaçlar için en iyi İHA ithalatçılarından birisi. Indiatimes'a göre İHA'lardaki teknolojik gelişmeler ve çok fonksiyonlu İHA'lara taleplerin artması daha düşük maliyetli ve zengin özellikli İHA'ların araştırılması ve geliştirilmesine yoğun bir şekilde yatırım yapılmasına sebep oldu.

Döner kanatlı İHA'ların tam ölçekli bir prototipi Hint havacılık ve savunma şirketi Hindustan Aeronautics Limited (HAL) tarafından açıklandı. İstihbarat, gözetleme ve keşif operasyonlarını gerçekleştirmek için özel olarak tasarlanan İHA, ülkenin Havacılık Geliştirme Kuruluşu (ADE) ve Hindistan Teknoloji Enstitüsü (IIT) işbirliğiyle, Hint Ordusu ve Hint Donanmasında özel gereksinimleri karşılamak için geliştirildi.

İHA, insani yardım ve felaket yardım görevlerinde, kıyı gözetleme, radar ve füze tuzak operasyonlarında, doğaçlama patlayıcı cihazları ve kara mayınlarını tespit etmek ve hedefleri izlemek ve belirlemek için kullanılması hedefleniyor.

Janes.com'a göre çift kanatlı bir ana rotor ve yerel olarak geliştirilmiş bir benzinli motorla donatılmış 200 kg İHA'nın 200 km menzile, altı saat dayanma gücüne ve 6.000 m'lik servis tavanına sahip olduğu belirtiliyor.

Gövdesi 4.2 m uzunluğunda ve 1.28 m genişliğinde olan platformun 200 km / s azami hızda uçabildiği ve 10 kg ağırlığındaki İHA, 40 kg taşıma yükü taşıyabildiği bildiriliyor.

İHA, HAL'a göre otomatik çıkarma ve eve dönüş kurtarma seçeneğiyle iniş dahil olmak üzere tamamen otonom modda uçabiliyor. Tamamen programlanabilir görev yönetimi bilgisayarlarıyla etkileşimli komut ve kontrol için GPS kullanır. Gerçek zamanlı veri ve video bağlantıları görüş hattı işlemleri için kullanılabilir.