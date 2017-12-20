Hitman Keskin Nişancı artık Google Play’de sınırlı bir süre için ücretsiz

Karadağ’da kötü adamları Hitman olarak sniper görevleri ile etkisiz hale getirin. Hitman Sniper, Android markette bulunan en iyi sniper oyunlarından birisidir. Bu hafta yeni yıl etkinlikleri ile tamamen ücretsiz indirime açıldı.

Square Enix Montreal tarafından geliştirilen oyun Hitman Sniper’da iki oyun modu bulunuyor. Karadağ’da geçen ana hikaye modu ve Ölüm Vadisi adlı bir zombi hayatta kalma oyunu.

Karadağ’da suikast için önemli 10 görev bulunuyor. Ancak bütün görevler 150 civarında. Bu görevlerin çoğunda ana hedefin öldürülmesi ve yan akrakterlerin öldürülmesi. Belli bir kapasitede bitir gibi farklı görevlerde mevcut. Her görevden sonra toplanan puanlar yeni silahlar veya mevcut silahları yükseltmeniz için kullanılabilir. Ayrıca keskin nişancı olarka kendi özel yetenekleriniz de bulunuyor. Bu nedenle ilerlemek için kendinize uygun silahı seçmelisiniz.

Bu arada Ölüm Vadisi bölümü, arabasını tamir etmeye çalışan ancak zombi orduları tarafından hedef alınan Ben adlı bir karakteri anlatıyor. Normal ve uzman zorluğu bulunuyor. Uzman zorluğu sonsuz miktarda zombi dalgası getiriyor. Normal zorlukta 3 farklı zombi dalgası geliyor.

Hitman Sniper’ı denemek isterseniz, aşağıdaki Google Play’e bağlantıyı takip edin.

Hitman Keskin Nişancı Android için indir