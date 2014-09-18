Hometech Uydu Alıcısı Türksat 4a Frekansları
Türksat 4a hizmete girdi ve karasal yayın yerine uydu yayını kullananlar yeni uydu üzerinden televizyon izlemek için frekans ayarlarını yeniden yapmak durumunda.
Eğer sizde HOMETECH marka uydu alıcısı kullanıyorsanız aşağıdaki ayarlara göre uydu alıcınızı düzenleyip yeni kanallara ve yeni HD kanallara ulaşabilirsiniz.
Peki Hometech uydu alıcısı yeni Türksat Ayarları için nasıl kurulmalı
Alıcınızı 11844 frekansında Dikey V polarizasyon 222 Symbol Rate FEC 3/4 veya 11747 MHz frekansında Yatay H-Polarizasyon 27500 Symbol rate ve FEC 5/6 şeklinde ayarları girmelisiniz. Daha sonra Şebeke / Ağ tarama yaparak kanalların yüklenmesini bekleyiniz.
Yeni Türksat 4a uydusu Doğu 42 derece Türksat 2a ve Türksat 3a uyduları ile beraber hizmet verecektir. Bu sebeple çanak ayarı veya ek çanağa ihityacınız yoktur. Ayrıca yönünüde değiştirmenize gerek yok.
Bu şekilde bir çok yeni kanal, HD kanal ve radyo kanalı televzyonunuza eklenecektir.
Hometech uydu ayarlama hakkında sormak istediklerinizi yorum olarak atınız.
Merhaba,
baştan basamak basamak açıklarmısınız?
Merhaba, menüden ayarlara girin ve TP ekleme menüsünü açın.
Orada bulunan eski ayarları silin ve yeni ekle menüsünden yukarıda verilen değerleri girin.
Girmeniz gereken değerler zaten verdiklerimiz ile eşleşeceği içi kolayca yapabilirsiniz.
Hometech sayfası açılmadığı için video koyamıyoruz, sabaha eklenecektir.
Alalı bir yıl oldu. Hiç memnun değilim. Sürekli sinyal yok. Actiktan bir sure sonra sinyal geliyor
Teşekkürler admin açıklaman çok işimize yaradı güncelleme başarıyla tamamlandı:)
Rica ederiz, iyi seyirler 🙂
admin ben yapıyorum dediğin işlemi ama yapılmıyor olmuyor benım cıhazımda hometech 105 benimki bi yardımcı olabilirsen sevinirim 🙂
ben yapamadım admin ya tıp silme yapacaz sonra bu verilen frekanslarımı gircez
usta benim uydu alıcı hometech ht 105. Tp arama menüsünden tp silip mi ekleyeceğiz yoksa üzerinde mi düzeltme yapacağız? Bir de çıkan listede TP, TP Frekans, Sembol oranı, Polarite gibi doldurulması gereken yerler var onlara hangi değerleri gireceğiz?
sadece yapman gereken tipleri silersen iyi olur tipleri sildikden sonra uydu ekle yada tip ekle yeni kurulum diyosun yapman geteken frakan bolumune frekans 12380 pllarive v sembll oarani 275000 bu degerleri gir yudu alicina aramayi baslat de otomatik olarak yeni kanallari bulacaktir uydu cihazin iyi seyirler
Herkesin sorunu ayni sanirim benimde HT105 fakat ayarlayamadim. Acaba aşama aşama yazabilirmisiniz ayrintili bir sekilde.
Merhaba admin, cihazim neo 1100 hd plus.
Fransada kaliyorum yazdigin sekilde cihazimi turksat 4a ya gunceledim fakat turksat 3a iken çeken ntvspor , startv turkiye.. yi tek tek frekanslari girmeme ragmen bulamiyorum bu konuda yardimci olursan sevinirim tesekkurler
Hometech HT105 için :
İlk olarak fabrika ayarlarına dönün daha sonra kanal listenizi silin.
Sonra menüye girip TP taramaya girin, burada TP frekansı yerine 11844 sembol bölümüne 2222 polarite V seçili olsun. TP ekleye tıkla. Kör taramaya girip Turksat seçip arayacaksın.
Ben simdi ayarlayabildim.
arkadaslar turksat 4a uydusun bu frekanalar bittti bittti yok yeni guncelleme frekanslari 12380 v sembol 27500 bu yeni guncel frekans
slm benimki neo gold 105 bu uydu alıcısında fec diye bişey yok onu nasıl yapacağız
mrh.
neo gold 105 bu uydu alıcısında fec diye bişey yok
belirtilen frekansları ayarladım 950 kanal var fakat ATV,kanal D,SHOW,NTV,STAR vb.kanalların hiç biri yok.bunları nasıl bulabilirim.
Selam uydu alıcım Hometech HD 8800.TP’yi (11844 sembol: 2222 polarite: V ) verilen değerlerde ekledim fakat kayıtlı TP dedi.Taradım ama yine sonuç alamadım.Nasıl yapabilirim ?
Admin 9800 var bende ama uydu ekllemek istediğimde hiç alışık olmadığım bir ekrqn var girilecek değerlerle alakası yok. Acilk yardımcı olabilir misin
Admin benim hometech neo 105 mini uydu alıcısı var bana turksat 4a frekanslarını nasıl yapacağımı detaylı anlatır mısın
Merhaba admin hometech 550 uydu alıcısı için usb’den Kanal Listesi Yükleme Yazılımı olsa sitede kolayca aktarabilsek. Herşeyi denedim olmuyor bir türlü bulamıyor kanalları. Hometech web sitesindeki yazılımı güncel değil.
Bende neo gold 105 yukarıdaki söylenenlerin hicbiri işe yaramıyor. Admin den ses çıkmıyor. sanırım muhatap bulamıyacağız…? Ayrıntılı anlatım yok, video yok vs…
Star ve ntv cikmiyor
Arkadaşlar
1.Tüm Kanalları silin
2.Uydunuzu (TÜRKSAT) diye yazar onu da silin
3.Yeni uydu ekleyin
4.Yeni TP ekleyin ve yeni değerleri yazın .FEC diye bişey yok yazmanızada gerek yok
5.otomatik arayın çıkacaktır.
hometech sitesinde videolu açıklama var
slm banada yardimci olabilirmisiniz
hometech 9800 kurulumunda yardımcı olunuz. Verılen degerlerı yazdıgımda 41 tane kanal geldı, onlarda olmasa olur kanallar
Hometech 9800 Turksat 4a kurulumu
Fabrika ayarlarına dön
Frekans 11844 sembol 02222 Polarizasyon V gir
Frekans 11747 sembol 27500 Polarizasyon H gir girdiklerini kaydet. Fabrika ayarlarına dokunma. Blind arama yaptır. Bitince OK tuşuna bas.
cihan diye bir arkadaş var bende onun sayesinde yaptım dediği gibi önce fabrika ayarlarına geri dön deyin tv kanalı radio kanalı hepsini silin sonra verileri girin tarama yapıın ozaman oluyor kanalları silmeden olmuyo dediğim gibi radio kanalları dahil hepsini silin sonra tarama yapın.. eyvallah cihan gerçekten işe yaradı
Hometech 105 de ota guncellemede pid silinmis bunu bilen var mi
merhaba,
hometech neo 100 uydu alıcısında Turksat 4A ayarlarını dışarda yaptırdım. cihaz taşınabilir olduğundan başka yerlerde kanallar gösteriliyor. fakat eve gelip taktığımda diğer uydu kanalları çalıştığı halde Turksat 4A yine göstermiyor. bu cihaz için yardımcı olabilir misiniz. yeni uyduya geçildiğinden bu yana düzeltemedim bir türlü.
3 farkli frekans ile kanallari alan var 11747 olan buyuk ihtimalle olur size.ayarlarina bir bakin ne yaziyor
Mutalip arkadasa tesekkür ederim cok yardımcı oldu.
Slmlar ben hometech mini uydumu fabrika ayarlarına girdim tüm sinyal gitti nasıl düzeltebilirim Türksat yeni frekansları yükledim yine olmadı
değerli arkadaşlar homatech fabrika ayarlarına gidiyorum sıfırlıyorum ok yapıp çıkıyorum kanalları silmiyor mevcut uyduları silmiyor tp aramaya verilen frekansları yazıp arama yaptırıyorum kanal bulunamadı diyor.kör arama yaptırıyorum kanalları buluyor çogu kanal sinyal yok diyor bıktım usandım uğrasmaktan yeni bir uydu cihazı alacam galiba bilindik bir marka bu nasıl cihaz .
fabrika ayarlarına girdim tüm kanalları sildim.tp ye geldim 11747 27500 horzantıl olarak işaretledim .arama yaptım kanal bulunamdı dedi.kör arama yaptırdım 534 kanal taradı atv-star-shov velhasıl ulusal kanallar çıkmıyor kafayı yiyecem yada cihazı parçalayacam.
534 kanalda cikmamasi enteresan olmus. Tek tel el ile ekleyin kalanlari.
Admin mrb bnde ht1020 var lnb ayari ne olmali bu sistemi becemedm yardmci olursan sewinirim
Cihazı fabrika ayarlarını alıp otomatik arama yapın.
Yaptim ama yine olmadi sadece 2A3A aradi 4A bir turlu olmuyor. Siteniz guzel ama cok esksik yaziyor adim atlamadan yapar misiniz ?
Kullandığınız ürün bende mevcut değil ama aşağıdaki iki frekansı da deneyin. 4a yazması şart değil.
Manuel arama gibi bir yer olması gerek.
Frekans : 11844 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol orani : 2222
Fec : 3/4
Frekans : 11747 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol orani : 27500
Fec : 5/6
hometech 1050 se aldım tv bağladım hiç kanal yok bütn kanallarda sinyal yok mesajı var ne yapmalıyım
merhaba hometech ht 5000 cihaz aldım cihazı açtım fakat trt hd kanalında sinyal yok yazıyor ayrıca kanal d hd ve star hd kanallarında şifreli yazıyor ne yapmam lazım yardımcı olurmusunuz lütfen
Frekanslarınızı değiştirin. Şu an kaç kullanıyorsunuz.
ya ne gıcık bir uydu alıcısı iki üç aya bir sinyal yok diyor internetten uydu kurulumunu tekrar tekrar yaptırıyor berbat bir uyudu alıcısı
Bende HOMETECH HT 1200 var iki gün önce televizyonda tüm kanallar gitti trt hariç tüm uğraşlarımıza rağmen görüntü sağlayamıyoruz lütfen adım adım yeni yüklemeyi gösterir misiniz? iyi günler.
Ne zaman cevap yazacaksınız.
Bu cihaz yok bizde. Başka yere bakın.
Ulusal kanallarım biranda gitti ne yaptıysam geri gelmiyor.yenden tek tek frekans giriyorum tp mevcut diyor kanal bulunamıyor.Kanalların ismi bile gitti Avrupa’dan çekiyor ama ben artık alman reklamlarını izlemek istemiyorum Lütfen bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum.Yardımcı olursanız şimdiden teşekkür ederim.Birde ayrıntılı anlatırsanız sevinirim.
TP mevcut uyarısı veriyorsa başka bir problem olabilir. Fabrika ayarlarına alıp deneyin.
Admin ben bu cihazı yeni aldım kurulu diye ama cogu kanalın hd si yok nasıl hd lerini bulcaz bu kanlların
Evet tp mevcut diyor kanal bulunamıyor.Ama olmayan başka kanalları manuel ayarlıyorum o hemen bulunuyor.Daha doğrusu Avrupa kanalları hep çıkıyor ama türkiyeden çeken kanalların hiç biri bulunamıyor.Bu arada fabrika ayarları diye bir seçenek yok ben hep manuel ayarlama yapıyorum .Bilen arkadaşlardan yardım istiyorum .Sizce sebeb ne olabilir.Yardımcı olursanız sevinirim
Hometech neo hd smart 1500 uydu alıcısında saat ayarını yapıyorum. Daha sonra değişiyor. Bu nedenle programladığım saatteki kayıtları yapmıyor. Sansui uydu alıcısında Transponderlar da kanal d yi seçince elektrik kesilmesinden sonra dahi uydu açılınca tarih ve saat kendiliğinden ayarlanıyor. Bu uyduda böyle ayarlanacak bir yer varmıdır. Teşekkürler.
Arkadaşlar kanalların bazıları eksikti bende fabrika ayarlarına dondum.kanallar baştan yüklendi fakat sinyal yok yazıyor acilmiyorlar yardımcı olurmsunuz
kanalları nasıl taşınıyor anlamadım yardımcı olursanız sevinirim
Benim ki de neo gold 105 ama sinyal yok diyor ne yapabilirim ??
Ht hd 1020 aldim kanallar var ama sinyal yok fabrika ayarlarina dondum yine sinyal yok diyo nasil yapicaz bu isi yardimci okurmusunuz
Alıcınızı 11844 frekansında Dikey V polarizasyon 222 Symbol Rate FEC 3/4 veya 11747 MHz frekansında Yatay H-Polarizasyon 27500 Symbol rate ve FEC 5/6 şeklinde ayarları girmelisiniz. Bu ayarları yapınca sinyal alacaktır.
Ne kadar denersek deneyelim bir turlu uydu bulamiyor tum adimlari izliyorum kanal bulunamadi diyor yazilim guncellemesi yapmiyor bence buyuk bir problem var uyduyu degistirmeyi dusunuyorum.
Hometech HT1200 için DISEqC 1.0 olarak aktif olsun. A olarak seçtim. Kapalıyken bulmuyordu. Belki faydası olur.
Frekanslar yukarıda zaten verilmiş, ben yeni uydu ekleyin yaptım
Trt kanallarını bulmuyor ayarlarını yaptığım halde
Hometech 1010 aldım birtürlü kurulum olmuyor diğerleri gibi de değil kurulumu bir trt çekiyor diğer kanallar çekmiyo bir trt çekmiyor diğerleri çekiyor
Hometech neo gold 105 bina merkezi sisteme geçtikten sonra kanal bulmuyor tüm ayarları yeniden yaptım türksat frekanslarını yukarıdaki şekilde girdim yine de olmadı yeni uydu alıcısı almam gerektiği bunun yetersiz kaldığı söylendi doğru mudur yardımcı olur musunuz
Herseyi sifirlayin otomatik bulmasini saglayin.
HD kanala rin adi sesi var goruntusu yok hometech neo max 550 cihazim
Arkadaşlar neo gold benimki de. Ulusal kanallar gitti atv kanal d star vs vs . Dışarda ayarlarını yaptırdığımız hale eve gelince tekrar eski kanallar gorunuyor atv kanal d felan sinyal yok diyor ama başka tv de gösteriyor. Sebebi ne olabilir acil yardim
neo gold un görüğntü çıkışı SD yazıyor
ve nedendir bilmiyorum polarizasyon Horizantal(yatay) olan kanalları göstermiyor örneğin
KanalD, NTV, STAR, ATV, SHOW, FOX, HİLAL, TLC, TV8, Kanal7
SD çıkış olduğu için galiba
türksat sitesinde SD çıkışlarda frekansları yazmıyor
sadece HD olan frekanslar var
Türksat 2a3a4a yı seçiyorum. Lnb tipini, Lnb frekansını ve transponderi bilmiyorum. Yardımcı olur musun Allah rızası için.
Bilmiyorsanız otomatik ayarlama yaparsanız kanallar çıkacaktır.
Trt hd yayınları neden çıkmıyor sinyal yok diyor diğer hd yayınların tümü var yardım lütfenn
Bu verdiğin ayarları denedim oldu kanal tarama yapıyorum ama transporder de çıkıyo tarama bittiyo kanal gözükmüyo
Arkadaşlar trt nin hic bir kanalını alamıyorum yardımcı olurmusun
homrtech ht1050 aldım yanlızca star ntv ntvspor star gs ntv hz kral pop kral tv startv ntv çıktı çift çift nasıl yapacağım tüm kanallari
Favori listesi oluşturun ve istediğiniz kanalları ekleyin.
A2 frekansini ararken tum kanallarin yeri degisti duzeltemiyoruz yardimci olur musunuz
homrtech ht1050 yanlızca star ntv ntvspor star gs ntv hz kral pop kral tv startv ntv çıktı çift çift nasıl yapacağım tüm kanallari
homrtech ht1050 aldım yanlızca star ntv ntvspor star gs ntv hz kral pop kral tv startv ntv çıktı çift çift nasıl yapacağım tüm kanallari
Favori kanallari ayarlayin veya bastan kurun.
Şu gold105’i kullanıyorum uzun zamandır , yeni uydu için güncelleme yapmıştım ama son 1 haftadır sinyal yok diyor. Burada yazılan herşeyi yaptım sadece trt’ler çıktı. Tp var ama kanal yok diyor .
Ayni sorun bendede var nasil duzeltebilirim yardimci olur musunuz
Hometch Ht 1010 kullanıyorum ve bi kaç kanal hariç sinyal yok diyor çeken kanallar ise star ntvspotv ntvspot kral 7 filan yardımcı olursanız çok seviniriz nasıl tüm kanalları yükleyeceğim acaba
bende benzer bir sorun yaşıyorum trt yayınları yaban tv tv2 kanalları gibi bazı kanallar çıkıyor diğer kanallarda yayın gelip gidiyor kabloyu denedim cihazı başka tv ve kablo da denedim yine aynı uydunun markası hometech
Bu nasıl bir uydu cihazı ya karman karışık kıracağım artık sinirden
Bu uydudan bıktım valla,guncelleme yapiyor kanallar yok oluyor,sonra sıfirdan yeniden kurmam lazim….Abi guncelleme yapmasina kapatamiyormuyuz acaba???