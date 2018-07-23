Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de satışa sunulan akıllı telefon dünyasının genç ve trendy markası Honor’ın en yeni amiral gemisi cep telefonu Honor 10’a kamera ve GPU Turbo güncellemesi geliyor. 3 Ağustos’tan itibaren telefona gelecek olan yeni güncelleme ile mobil oyunlarda performans artışı ve kamerada iyileştirmeler hayata geçirilecek.

Genç ve trendy akıllı telefon markasının Londra’da düzenlenen bir etkinlikle tanıtılan Honor 10, Temmuz ayında Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni amiral gemisi modele gelecek olan güncelleme ile iki yeni özelliğe kavuşuyor. Birincisi kameraya eklenecek Otomatik Titreşim Engelleme - Automatic Image Stabilization (AIS) özelliği sayesinde çok daha net ve keskin fotoğraf ve videolar çekilebilecek. Fotoğraf ve videolarda daha fazla netlik ve daha kolay titreşim engelleme sunacak olan Otomatik Titreşim Engelleme özelliği, yapay zeka teknolojisi ile entegre çalışıp çekimlerde yardımcı olacak.

Güncelleme ile gelen ikinci özellik ise GPU Turbo. Honor 10 modeline 3 Ağustos tarihinde gelecek olan güncelleme ile GPU Turbo özelliği aktif hale geliyor. Devrim niteliğinde geliştirilen, donanım-yazılım entegrasyonlu grafik işlem hızlandırma teknolojisi GPU Turbo, alt katman sistemindeki geleneksel grafik işlem çerçevesini yeniden düzenleyerek kullanıcı deneyimine fark edilir katkılar sunuyor. GPU Turbo, grafik işlem verimliliğini yüzde 60 artırırken SoC (System on Chip) enerji tüketimini yüzde 30 azaltıyor. Bu sayede, akıllı telefon performansı ile enerji tüketimi arasındaki denge sağlanmış oluyor. Böylece, daha fazla görüntü işleme kabiliyetine sahip olan Honor cihazları, GPU Turbo ile olağanüstü görüntü kalitesi sağlarken batarya verimli kullanacak.

Yeni güncelleme ile ilgili açıklamalarda bulunan Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang şunları söyledi:

‘Daha iyi grafik performansı genellikle daha az pil ömrü anlamına gelir. Ancak artık değil. GPU Turbo, güç tüketimini azaltarak önemli ölçüde daha iyi bir oyun performansı sunuyor. GPU Turbo'yu bu yaz AIS ile birlikte, amiral gemisi Honor 10'a taşımaktan heyecan duyuyoruz. Bu güncelleme sadece mobil oyun deneyimini değil, Honor 10 AI kamerasına da büyük bir yenilik getiriyor.'

Yeni güncellemede yer alan GPU Turbo neler sunuyor:

1. GPU Turbo bir donanım yazılımı entegre grafik işleme hızlandırma teknolojisidir.

2. Alt katman sistemindeki geleneksel grafik işleme çerçevesini yeniden yapılandırır ve kullanıcı deneyimini büyük ölçüde geliştirir.

3. Grafik işleme alanında keşif ve birikimden sonra, Huawei ve Honor, grafik işleme verimliliğini yüzde 60 oranında iyileştirme ve SoC (System on Chip) enerji tüketimini yüzde 30 oranında azaltarak, sınırlarını aşan bir teknolojik yenilikler gerçekleştirdi. Akıllı telefon performansı ve enerji tüketimi arasındaki dengeyi sağlar.

4. Ayrıca, daha fazla işleme yeteneği ile Honor cihazları, mobil oyun uygulaması HDR (Yüksek Dinamik Aralık) görüntülemeyi desteklemese bile, GPU Turbo ile olağanüstü grafik kalitesi elde edebilir.

GPU Turbo'nun getirdiği avantajlar:

1. GPU Turbo, yüksek grafik işleme verimliliği gerektiren, hızını artıran ve kullanıcıların oyun deneyimini önemli ölçüde optimize eden mobil oyunlardan yararlanacak.

2. GPU Turbo, akıllı telefon donanımı ve EMUI yazılımı arasında mükemmel bir entegrasyonun yanı sıra daha yumuşak bir üst katman grafik uygulamasıyla sonuçlanan Honor akıllı telefonların temel kabiliyeti haline gelecektir.

3. Ayrıca, GPU Turbo, gelecekte AR ve VR'yi destekleyebilir ve kullanıcılar için en iyi görsel deneyimi oluşturmak için sanal eğitim, çevrimiçi alışveriş ve tıp dahil olmak üzere farklı sektörlere uygulanabilir.

Otomatik Titreşim Engelleme - Automatic Image Stabilization (AIS) neler sunuyor?

GPU Turbo güncellemesinin yanı sıra, Honor 10, Otomatik Titreşim Engelleme - Automatic Image Stabilization (AIS) yazılım güncellemesi, fotoğraf ve video çekerken bulanıklığı en aza indiren ve cihaz titreşimini telafi eden bir görüntü iyileştirme teknolojisi sunuyor. Bu yeni özellik 0,2 saniye içinde cihazın yüzde 98 hassasiyetle titreşimini algılar ve AI sahne tanıma özelliğini kullanarak pozlamayı ve çerçeveyi otomatik olarak ayarlar.

Markanın global tarafından sunulan bu guncellemesi ve Turkiye’de satışta olan ürünleri ile ilgili güncelleme tarihleri aşagıdaki gibidir.