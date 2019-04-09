Honor 20i resmen 17 Nisan’da geliyor

Honor 20i resmen 17 Nisan'da resmi olarak tanıtılacak, Weibo'daki şirket profili sayfasında bir video ile duyuruldu. Telefonda, su damlası açıklığının 32 MP'lik bir selfie kamera tarafından işgal edileceği çentikli bir ekran olacak.

Pekin'deki lansmanla ilgili pek bilgi ortaya çıkmıyor, ancak HRY-TL00T ve HRY-AL00Ta model numaralarına sahip telefonlar, aynı ön kamerayla ve arkada üçlü ana kurulumla TENAA'da göründü .

Honor 20i kendini göstermek için bir tanıtım videosu alırken, Huawei yan kuruluşu aslında etkinlikte bir başka ürün lansmanı daha planlıyor. Honor Magicbook 2019. Apple'ın MacBook'ları rakip olarak geldiği belli. Ancak tüm detaylar için gelecek Çarşamba'ya kadar beklememiz gerekiyor.