Honor Note 10 Tanıtımı 31 Temmuz’da Yapılıyor

Honor Note 10'un tanıtımı 31 Temmuz 2018 tarihinde sadece Çin pazarı için yapılacak. 30 Ağustos 2018 tarihinde ise Berlin'de dünya lansmanı yapılacak.

Huawei'nin markası olan Honor'un AI kategorisindeki amiral gemisi olan Note 10, Samsung'un AMOLED ekranını kullanan 6.9 inçlik bir cihaz.

İnce kenarlı bu telefonun 6GB RAM ve Kirin 970 işlemci seti bulunuyor. İşletim sistemi bütün yeni Huawei cihazlar gibi Android 8.1 Oreo. Arayüz olarak en son sürüm EMUI kullanılacak.

Cihazın ayrıca büyük bir bataryası olacak ve hızlı şarjı destekleyecek. Muhtemelen 6000mAh olacak batarya ile beraber gelecek telefonun tanıtımında oyun özellikleri ön planda olacak.

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