HONOR uluslararası pazarlarda hızla büyüyor

HONOR Marka Değeri Yükseliyor

“Akıllı yaşam stratejisi” kapsamında akıllı bileklik, akıllı saat, kulaklık gibi giyilebilir teknolojiler ve yepyeni ekosistem ürünleriyle portföyünü genişleten HONOR, bulunduğu ülkelerde farklı kategorilerde pazar liderliğine oynuyor.

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, dünyanın her yerindeki tüketiciler için akıllı ve tamamen bağlantılı bir deneyim yaratmak hedefiyle duyurduğu “1+8+N” stratejisi kapsamında, uluslararası pazarlarda sağlam adımlarla büyümeye devam ediyor.

Akıllı telefonların yanı sıra akıllı bileklik, akıllı saat ve daha birçok farklı ekosistem ürünü ile mevcut portföyünü genişleten HONOR, Türkiye dahil tüm pazarlarda satış kanallarını çeşitlendirerek farklı ürün kategorilerinde pazar liderliğine oynuyor.

HONOR MagicWatch 2 Türkiye’de kullanıcıların favorisi

HONOR, Şubat 2020’de Türkiye’de tüketicilerle buluşturduğu HONOR MagicWatch 2 ile akıllı saat kategorisinde kanal bazında satış payını kısa sürede yüzde 20’lere çıkarmayı başardı. En gelişmiş akıllı saat özelliklerini makul fiyatla tüketicilere sunan MagicWatch 2, şık tasarımının yanı sıra uzun pil ömrü gibi işlevsel özellikleriyle satış grafiğini hızla yükseltmeye devam ediyor.

Rusya’da akıllı telefonda ilk tercih HONOR

1+8+N stratejisi kapsamında uluslararası pazarlarda büyümeyi sürdüren HONOR, 2020’nin ilk yarısında Rusya’da yüzde 25,9’luk pazar payına ulaşarak tüketicilerin bir numaralı akıllı telefon markası tercihi oldu. Suudi Arabistan’da ise GFK verilerine göre, 2020’nin ilk çeyreğinde orta ve üst segment akıllı telefon satışlarında ilk 3 marka arasında yer alan HONOR, IDC’nin 2020 1. çeyrek raporuna göre, giyilebilir teknolojiler kategorisinde Rusya, Malezya, Çek Cumhuriyeti ve Hindistan’da ilk 5’in içinde yer alıyor.

Hihonor.com kullanıcı sayısı ve satış rakamları her ay artıyor

HONOR’un resmi online satış platformu hihonor.com; İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda’da alışveriş deneyimini zenginleştirecek şekilde güncelledikten sonra 2020’nin ilk yarısında her ay ortalama %146’lık satış artışına sahne oldu. HONOR’un global büyüme planlarında önemli bir konumda olan online platform, Batı Avrupa’daki HONOR MagicBook serisi laptopların satışlarının %20’sini, HONOR MagicWatch 2 akıllı saat satışlarının ise %30’unu sağlamış durumda. Hihonor.com’un bugün itibariyle 14 ülkede toplamda 2,79 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.