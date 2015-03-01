HOUSE M.D. YERLİ VERSİYONU GELİYOR

Amerika efsane olan dizi House M.D. yerli versiyonu çekilecek olan diziler kervanına katılıyor.

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House dizisi ilk bakışta bir hastane dizisi gibi gözükse de karakterleri ve başrol oyuncusunun vakaları çözme biçimi ile kendine has bir duruşu var. Psikolojik bacak ağrısını uyuşturucu kategorisindeki bir ilaç kullanarak unutmaya çalışan, kural tanımaz, aksi ve insanları sevmeyen bir doktorun maceraları da diyebiliriz.

Hürriyet'e ropörtaj veren yapım şirketi aynı zamanda Fraiser dizisini de çekmeyi planladıklarını söylüyorlar.

Bir kaç alıntı;

Nasıl bir giriş yapacaksınız sektöre? Yatırımlarınızdan bahseder misiniz biraz?

Uğur Kızılaslan: Dünya çapında başarı kazanmış dizilerin Türkiye versiyonlarını çekmeyi tercih ettik ilk adım olarak. Bu bağlamda Amerika’da birçok ödül kazanmış iki dizinin Türkiye adaptasyonun haklarını, lisansını aldık. Bunlardan biri, 11 yıllık yayın hayatı boyunca Amerikan televizyon tarihinin en çok Emmy ödülünü kazanan sit-com dizisi; “Frasier”. Tam 37 kez Emmy kazandı. İkincisi de “House”. O da Amerika’da 8 yıl yayında kaldı, 5 Emmy, 2 Altın Küre ödülü aldı. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Buradaki rol dağılımı için çok değerli sanatçılarla görüşüyoruz. “House”da yönetmen Erdem Tepegöz ile çalışacağız. “Frasier”da da Deniz Akel’le yol alacağız.

TÜRK İZLEYİCİSİ ARTIK GRİ KARAKTERLERE ALIŞTI

Peki neden bu iki diziyi seçtiniz?

Uğur Kızılaslan: Çünkü Türkiye’ye adapte edilebilecek işler. “Frasier”, Türkiye’ye kolayca uyarlanabilecek bir senaryoya sahip. Baba ile oğulları arasındaki çatışmayı anlatıyor. Bu, her kültürde yaşanan bir durum. “House” ise daha sivri bir dizi. Karakterin sivri bir dili var. Manipülatif bir kişi. Gri bir karakter. Türk izleyicisinin artık gri karakterlere alıştığını düşünüyoruz. Hikâyenin özü de Sherlock Holmes’e dayanıyor. Yani bir dedektiflik hikâyesi. Her bölümde adam, değişik bir hastalık türüyle karşı karşıya kalıyor. Ve mesleğini insani boyutundan çıkararak hastalıklarla uğraşan bir bilim adamı haline geliyor. Bu sırada başına insani olaylar da geliyor; aşk hissediyor, çekişme ve rekabet yaşıyor. Biz dizide bu adamın Türkiye ortamında bu olaylara nasıl tepki vereceğini göreceğiz. İyi bir ekiple çalışıyoruz, güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum.

hurriyet.com

177 Bölümden Bazı Anların Verildiği Video (Spoiler içeriyor, orijinalini izlemeyi düşünüyorsanız fazla seyretmemenizi öneririm)



