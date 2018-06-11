Merakla beklenen House of Cards’ın altıncı ve son sezonundan ilk görüntüler paylaşıldı!

Altın Küre’li ve Emmy adayı Robin Wright, ödüllü efsane dizi House of Cards’ın altıncı ve son sezonunda ABD Başkanı olarak geri dönüyor.

#MyTurn

House of Cards final sezonuyla yıl sonu Netflix’e geri dönüyor!

Final sezonunda kadroya katılan isimler arasında Robin Wright’ın yanısıra Diane Lane, Greg Kinnear, Cody Fern, Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott ve Boris McGiver yer alıyor. Beau Willimon tarafından hayata geçirilen ve yapımcılığını MRC studyoları ile Netflix adına David Fincher, Joshua Donen ve Eric Roth’un üstlendiği dizinin yürütücü yapımcılığında ise Melissa James Gibson, Frank Pugliese, Robin Wright, David Fincher, Joshua Donen, Dana Brunetti, Eric Roth, Michael Dobbs ve Andrew Davies bulunuyor.

www.netflix.com/HouseofCards

House of Cards’ı sosyal medyada takip edin: Facebook, Twitter, Instagram, #HouseOfCards #MyTurn