House Of Gamers (JTG TV) Bugün 1. Sezon Finalini Yapıyor

Toplamda 1 ay boyunca her gün saat 16.00 başlayarak 12.00’a kadar yayın yapan JTG TV bugün 1. sezon finalini kutlayacak.

Evde 8 kişi Twitch tarafından yayın yaparak bugün son gününü geçiriyor saat 20:00 da başlayacak olan ev halkı tarafından finali kutlayacak.

Her haftanın sonunda puanlar toplanarak, Wtcnn Ferit isimli Twitch yayıncısı toplamda 65 puana ulaşarak 1. sezonun birinci oldu. Evin ikinci ismi ise 53 puanla Kendine müzisyen isimli kanalın sahibi Kemal oldu. Yarışmanın üçüncüsü 50 puanla Thetabetaplays isimli kanalın sahipleri İpek ve Berkant oldu.

JTG TV Youtube kanalında her gün yayınların özeti ve komik anları paylaşılıyor. HOG evine her gün yeni ünlü kişiler geliyor. Geçen gün 4 fenomen eve katılmıştı. Bunlar ise Kafalar kanalından Fatih Yasin, Atakan, Bilal ve Halil Söyletmez.

Geçtiğimiz günlerde KFC tarafından yapılan kampanyada HOG evine katılmak için bir sebep yazmanızı istemişti ve bu yazıların arasından en iyisini seçip HOG evine gitmeye hak kazanacaktı.

Yarışmanın 1. belli oldu ve HOG evine gitti. Gittiğinde birlikte günlük rutinler yapıldı. Yemek yemek, oyun oynamak vb. şeyler.

Bakalım 2. sezonun katılımcıları kimler olacak.

Yayını izlemek için buraya tıklamanız yeterli.

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