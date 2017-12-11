HP laptop kullanıcılarına büyük uyarı, tam 460 HP laptop modelinde gizli keylogger bulundu

Bir bilgisayar klavyesinde yazılan her harfi kaydedebilen gizli yazılım, yüzlerce HP laptop bilgisayar modelinde önceden kurulmuş olarak keşfedildi.

Güvenlik araştırmacısı Michael Myng, keylogger kodunu klavyede çalışması için HP laptoplara daha önceden kurulmuş yazılım sürücülerinde keşfetti.

HP, 460’tan fazla dizüstü bilgisayar modelinin, olası güvenlik açıklarına maruz kaldığını açıkladı.

Nasıl düzeltilir?

Müşterilerinin bu yazılımı kaldırabilmesi için bir güvenlik yaması yayınlanmış durumda.

Bu durum EliteBook, ProBook, Pavilion ve Envy aralıklarındaki dizüstü bilgisayarları etkiliyor. HP, 2012 yılına kadar giden bu açıktan etkilenen bilgisayarın bir listesini yayınladı. Listede her bilgisayar modelinin karşısında açığı temizleyecek bir yazılım indirme bağlantısı bulunuyor.

HP keylogger virüsünün bilkgisayarınızdan temizlemek için buradaki HP destek bağlantısını izleyebilirsiniz.

Myngi, HP dizüstü bilgisayarda klavye aydınlatmasını nasıl kontrol edebileceğini bulmak için Synaptics Touchpad yazılımını denetlerken keylogger’ı keşfetti. Keylogger’ın varsayılan olarak devre dışı bırakıldığını söyledi ancak “bilgisayara erişimi olan bir saldırgan, kullanıcının yazdıklarını kaydetmesini mümkündü” dedi.

Mayıs ayında benzer bir keylogger, birkaç HP dizüstü bilgisayara önceden yüklenmiş ses sürücülerinde keşfedildi.

O tarihte, şirket aynı şekilde keylogger kodunun yanlışlıkla yazılıma eklendiğini belirtti.

Keylogger nedir?

Bu virüs bilgisayarın yaygınlaması ile beraber çok sık kullanılan bir hack yöntemidir. Saldırıya uğramış bir bilgisayarın kullanıcısı, klavyeyi kullanırken bastığı her tuşun kaydı saklanır ve saldırgana email yoluyla iletilir veya bilgisayarın bir köşesinde saklanır. Böylece saldırgan bir çok kişisel bilgi, şifreler, yazışma ve banka hesap bilgilerine ulaşabiliyor.

Kaynak: BBC